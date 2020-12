Election du Comité Directeur de la FRMBB: Noureddine Iraki conteste la candidature de son concurrent !

Dans son recours, Noureddine Iraki argue que Mostafa Aourach est inéligible non parce qu’il est poursuivi en justice du fait qu’il a droit à la présomption d’innocence mais parce qu’il n’a pas eu le quitus quand on se réfère aux rapports d’audit ni par le biais de l’Assemblée Générale dont la dernière se rapportant à la saison sportive 2017-2018 que le Tribunal a suspendu sa tenue à trois reprises. Mostafa Aourach selon Noureddine Iraki, un dirigeant charismatique épaulé par une pléiade de dirigeants de grands clubs, conteste l’éligibilité de Mostafa Aourach qui n’a pas le droit de postuler à la présidence du fait qu’il a déjà épuisé ses deux mandats statutaires.

D’autres membres dans liste de Mostafa Aourach qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité. C’est le cas de celui qui postule à la fonction de Trésorier Général, un certain Abdellatif Makdad, président du Raja de Casablanca se Basketball qui a des antécédents judiciaires. C’est le cas aussi de celui qui prétend au poste de 1er vice-président, un fanfaron qui se regarde le nombril et qui appartient à un club qui se trouve dans une situation illégale.

Le Comité Provisoire est condamné à statuer dans les 24 heures prochaines sinon il sera poursuivi pour déni de justice et de complicité. Mais quelque soit le verdict, le ministère ne peut en aucun cas s’arroger le droit de signer la convention d’objectifs avec un président sans quitus et poursuivi en justice avec des accusations graves : Détournement de fonds et dilapidation de denier publics. Ce que le ministère doit notifier à Mostafa Aourach, un homme du passé et du passif, pour le dissuader et in fine retirer sa candidature. Mais ce bougre ne recule devant rien car le président du Comité Provisoire est de mèche avec lui et lui a concocté une majorité de clubs dans une situation illégale. A signaler que le Président du Comité Provisoire n’a pas inscrit à l’ordre du jour les rapports moral et financier. Il en avait fait de même en 2014 en narguant le principe de la responsabilité et de la reddition des comptes. A suivre.