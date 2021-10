Élections de la chambre haute : PJD et PPS dénoncent le processus…

Le secrétariat général du PJD rejette les trois sièges que ses candidats ont remporté aux élections des membres de la Chambre des conseillers, selon les résultats officiels annoncés par le ministère de l’Intérieur. L’instance a dénoncé, dans un communiqué publié au terme de sa réunion du mercredi soir,«les pratiques inacceptables ayant conduit les listes de candidats du parti à obtenir un nombre de voix dépassant étrangement les voix remportées» par le PJD lors des élections communales et des Chambres professionnelles.

Le secrétariat précise que lors de la préparation du scrutin du 5 octobre,«le parti n’a conclu aucun accord avec aucune des composantes politiques, à l’exception de la seule coordination scellée avec le Parti du Progrès et du Socialisme localement sur la base d’un soutien mutuel».

La direction du PJD s’étonne des voix glanées par ses candidats, soulignant qu’elles«dépassent de façon spectaculaire, étrange et inacceptable les voix obtenues par le parti lors du scrutin du 8 septembre». Par conséquent, le secrétariat général a ordonné à ces trois membres ayant remporté leurs sièges aux élections du 5 octobre de présenter leurs démissions de la Chambre des conseillers.

Pour rappel, les cadres du PJD avaient dénoncé ce qu’ils considèrent comme une «charité politique».

A rappeler que le jour même, le bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS) a expriméson «regret» et sa «déception» suite aux résultats obtenus par le parti lors des élections de la Chambre des conseillers. Dans un communiqué sanctionnant sa réunion présidée par son SG, NabylBenabdallah,le PPS a affirmé sa position quant à la présence d’une Chambre des conseillers dans la hiérarchie constitutionnelle nationale, ses rôles politiques et ses fonctions institutionnelles. L’occasion de réaffirmer la nécessité de réviser ces points. Une position qui«découle de questions profondes liées à la composition de cette chambre et au mode d’élection de ses membres, qui doivent être profondément reconsidérées en cas de son maintien». Il explique avoir mis l’accent sur cette approche «au vu de ce que les élections de la Chambre des conseillers ont encore été témoins de pratiques extrêmement abusives et largement préjudiciables et au processus démocratique dans notre pays», que ce soit pendant la campagne électorale, le processus de vote ou les annonces des résultats. Dans ce sens, le PPS dénonce«l’usage flagrant et excessif de l’argent, d’une manière totalement contraire à la loi, à la morale et à l’engagement politique, et aux termes les plus simples d’une concurrence libre, loyale et égale».

Dans ce contexte, le PPS indique qu’il «poursuivra sa quête et sa lutte pour que des élections saines, justes et transparentes soient au centre de l’approfondissement de la pratique démocratique dans notre pays, et un élément crucial de la réforme du champ politique, du rétablissement de la confiance, de la restauration de l’acte politique noble et de la réconciliation des citoyens avec la chose publique».