Elections: Le NMD inspire les partis en lice

En prélude aux échéances électorales, les partis politiques en compétition ont dévoilé leurs visions pour un Maroc meilleur en proposant des pistes d’amélioration et de transformation structurelles, basées notamment sur les recommandations pertinentes du rapport du NMD à même d’ébaucher un renouveau économique tel que désiré par le citoyen marocain.

“Le Rassemblement national des indépendants (RNI) a pris connaissance du rapport de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD). Résultat d’une démarche participative d’écoute et d’intelligence collective, ce rapport contient des orientations qui reflètent les valeurs et les propositions de notre parti”, note ce parti dans son programme électoral. Pour le parti de la colombe, ce rapport trace les contours ambitieux d’une transformation vertueuse de la société marocaine, en plaçant le bien-être et la cohésion au centre de l’action publique. “Nous nous félicitons des points d’accord et de complémentarité entre le programme des Indépendants pour la période 2021-2026 et la vision ambitieuse proposée par la Commission à l’horizon 2035”, ressort-t-il du programme. Le RNI s’engage ainsi à mettre en œuvre les recommandations pertinentes dudit rapport dans un esprit de responsabilité faisant prévaloir l’intérêt national. Conscient du rôle fondamental des partis politiques dans l’encadrement des citoyennes et des citoyens et à l’expression de la volonté des électeurs, le parti s’engage à contribuer pleinement à la réussite du “Pacte national pour le Développement”.

De son côté, le parti authenticité et modernité (PAM) relève dans son programme que le NMD puise son importance dans la vision globale et intégrée qu’il incarne et ce, contrairement aux expériences précédentes qui se basent sur des modèles de réforme privilégiant certains aspects aux dépens d’autres. “Le Nouveau modèle de développement appartenant à tous les Marocains mérite notre adhésion et sa traduction sur le terrain”, souligne le parti. D’ailleurs, il considère que ce modèle stratégique, qui “ne se veut pas un programme politique conjoncturel”, est de nature à déterminer l’orientation générale du développement du Royaume. Pour sa part, le parti de l’Istiqlal entend, conformément au contenu du NMD, travailler lors de la prochaine législature sur la réhabilitation des jeunes en matière de formation et de perfectionnement des compétences à même de faire progresser cette composante importante du pays. Aussi, le parti de la balance s’engage à développer l’économie et à la rendre capable de créer les opportunités d’emplois pour cette catégorie de la population active et adopter des politiques publiques qui répondent aux besoins des jeunes et leur permettent de participer fortement dans le cycle économique, la vie sociale et l’action publique et politique du Royaume.

Pour le parti de la justice et du développement (PJD), l’ambition est de donner au secteur tertiaire (services), tel qu’énoncé dans le NMD, un rôle important en tant que partenaire dans la mise en œuvre des programmes de développement régionaux. Le parti de la lampe envisage la valorisation du rôle des collectivités territoriales dans le développement économique et social et à les placer au cœur du modèle de développement souhaité.

Le parti du progrès et du socialisme (PPS), lui, considère que les perspectives, que ce nouveau modèle ouvre, sont prometteuses et adhère au pacte national pour le développement, lequel est le fruit d’un consensus entre les forces vives de la Nation. “Accompagné d’un souffle démocratique nouveau, respectant pleinement le pluralisme, la construction démocratique et le rôle essentiel des partis, loin de toute approche technocratique, engageant de façon volontariste les réformes dont le pays a besoin, il est susceptible de provoquer l’élan nécessaire et le renouveau de la confiance partagée entre le peuple et les institutions”, fait observer le Parti du livre dans son programme en évoquant le pacte proposé par la CSMD.