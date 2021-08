Électricité : Hausse de 15,5% de la production au T2

Cette évolution est attribuable à la hausse de la production privée de 7,2%, de celle de l’ONEE de 11,3% et de celle des énergies renouvelables relatives à la loi 13-09 de 6,6%, indique la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Dans un contexte de hausse de l’énergie nette appelée de 6,9% à fin juin 2021, après un recul de 4% un an plus tôt, le volume des importations de l’énergie électrique s’est replié de 26,9% à fin juin 2021 (après +76,8% l’année précédente), alors que le volume exporté s’est accru de 51,3% (après -68,4% un an auparavant). S’agissant de la consommation de l’énergie électrique, elle s’est favorablement comportée au deuxième trimestre 2021, enregistrant une hausse de 16,6% après une dégradation de 1% au T1-2021 et (-11,3%) au T2-2020, pour se solder sur une augmentation de 7,4% au terme du premier semestre 2021 après un retrait de 4,9% un an auparavant.

Cette évolution a été impulsée, particulièrement, par la bonne tenue des ventes de l’énergie de « très haute, haute et moyenne tension » (+9,2%) et de celles de basse tension (+2,5%).