Exemptés de la Première Journée, les Lionceaux de l’Atlas vont affronter lundi prochain la sélection tunisienne. La troisième et dernière rencontre de la sélection marocaine sera face à la Libye. Les classés premier et second se qualifieront aux phases finales de la CAN, prévue l’an prochain en Mauritanie.

Il est à rappeler que la sélection égyptienne a été forcée de se retirer à cause des cas positifs à la Covid-19 de la majorité de ses joueurs et de son staff technique.