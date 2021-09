Eliminatoires du Mondial 2022 : Pas de date pour la rencontre maroco-guinéenne en terrain neutre

L’instance africaine a interdit à la Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT) d’accueillir tous les matchs éliminatoires en Guinée, y compris celui prévu avec la sélection marocaine, suite au coup d’État qui a eu lieu à Conakry.

Dans un courrier adressé au secrétaire général de la Fédération guinéenne, la CAF a fait part de sa décision de délocaliser tous les matchs internationaux de la Guinée, y compris celui précédemment prévu avec le Maroc et reporté, en raison de « la situation politique actuelle » liée au coup d’État qui a renversé le président Alpha Condé, le 5 septembre dernier.

« Dans ces circonstances et malgré l’amour et la passion du public pour le football en Guinée, vous comprendrez au vu de la situation actuelle, qu’il est difficile d’envisager l’organisation de rencontres internationales sur le territoire guinéen », a écrit la CAF dans son courrier.

« La sécurité des acteurs, officiels et spectateurs au stade et dans ses environs est en effet primordiale et non négociable lors des matchs internationaux. Pour ces raisons, nous ne pouvons dans le contexte actuel, et ce jusqu’à nouvel ordre, programmer des matchs internationaux en Guinée. Ceux qui étaient prévus devront se jouer à l’extérieur », ajoute la même source. Suite aux récents évènements, le match Guinée vs Maroc s’il devait se tenir, aura lieu sur terrain neutre.

Pour rappel, les Lions de l’Atlas devaient affronter les Guinéens mardi 7 septembre lors des éliminatoires du Mondial-2022, une rencontre reportée afin d’assurer la sécurité et la sûreté des joueurs et de protéger tous les officiels du match.

La FIFA avait ensuite annoncé le report du match, sans pour autant préciser une date ultérieure de la confrontation. Les deux équipes concernées sont toujours dans l’attente.