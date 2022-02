Emirates : La reprise des vols vers Casablanca démarre ce 8 février

Ce retour à Casablanca au Maroc marque une restauration complète du réseau africain pré-pandémique d’Emirates qui comprend 21 villes réparties sur l’ensemble du continent. Les clients en provenance et à destination de Casablanca peuvent voyager en toute sécurité à bord d’Emirates vers Dubaï, et profiter des différentes correspondances vers l’Europe, le Moyen-Orient et le CCG, les Amériques et l’Asie occidentale.

Emirates opérera ainsi des vols quotidiens vers Casablanca en utilisant son appareil moderne le Boeing 777-300ER. Le vol EK 751 fera son départ de Dubaï à 07h30 et atterrira à Casablanca à 13h15. Le vol retour EK 752 décollera de Casablanca à 15 h 05 et atterrira à Dubaï à 1 h 30 le lendemain.