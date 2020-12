Emmanuel Macron ne conditionne pas la coopération avec l’Egypte au respect des droits humains

“J’ai eu l’occasion d’évoquer, comme on le fait entre amis en confiance et toute franchise, la question des droits de l’Homme”, et “je reste l’avocat constant d’une ouverture démocratique, sociale et de la reconnaissance d’une société civile dynamique et active”, a souligné le président français lors d’une conférence de presse conjointe avec le président al-Sissi, dénoncé par les ONG pour des atteintes aux droits humains. Le président français a également remercié son homologue égyptien pour son soutien.

France et Egypte sont “unies” pour construire un “espace de civilisation” dans lequel “il n’y a pas de place pour les condamnations à mort et les discours de haine quand s’exprime simplement les libertés”, a affirmé E. Macron.

La France a récemment fait l’objet d’appels au boycott et de manifestations dans le monde musulman après que l’hôte de l’Elysée eut défendu la liberté de caricaturer suite à l’assassinat en octobre d’un enseignant français pour avoir montré des caricatures du prophète dans un cours. Si E. Macron reconnaît « des désaccords à propos des droits de l’homme », avec son homologue égyptien A. al-Sissi, il n’en reste pas moins que le soutien français à l’Égypte ne sera pas « conditionné à ces désaccords » car ce serait inefficace et contre-productif, s’est justifié le président français.

Alors que la répression et les violations des droits de l’homme dans son pays sont hyperdocumentées, le président égyptien a lui asséné qu’on ne devait pas présenter son pays comme un régime despotique. À l’évocation des droits humains, il a répété la même antienne, à savoir la lutte contre le terrorisme, assurant qu’il était de son devoir de protéger les cent millions d’Égyptiens.

Les deux dirigeants ont par ailleurs souligné leur partenariat « stratégique et essentiel », selon les mots d’E. Macron : Paris et Le Caire main dans la main face à la crise libyenne, et en phase en Méditerranée orientale – région où la question des gisements de gaz suscitent des tensions. Dans ces deux dossiers qui sont liés, A. al-Sissi et E. Macron affichent un front uni face à la Turquie, dont ils critiquent la politique régionale.

Le Raïs égyptien a aussi rencontré le président du Sénat et de l’Assemblée nationale, alors que 70 députés lui ont adressé une lettre. Ces derniers le somment de libérer les nombreux intellectuels et défenseurs des droits humains, maintenus en détention provisoire dans le pays. Mireille Clapot, députée de la majorité, est à l’initiative de ce texte. Pour elle, il faut continuer de discuter avec l’Égypte tout en rappelant à son président qu’il y a des règles à respecter : « Un chef d’État d’une grande Nation comme l’Égypte doit entendre des choses qui ne sont pas que diplomatiques et que positives. »