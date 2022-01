Emploi : A. Akhannouch donne le coup d’envoi du programme Awrach

Après l’avoir paraphée, la note a été communiquée à l’ensemble des ministres et des hauts responsables des différents départements pour sa mise en œuvre. Ayant pour objectif, d’apporter des réponses immédiates aux répercussions de la crise sanitaire, le programme Awrach comprend deux parties : la première concerne les chantiers publics temporaires qui sera mise en œuvre durant cette année 2022. La deuxième étape est relative aux chantiers de soutien de l’insertion durable au niveau national.

Ce programme, qui s’inscrit dans le cadre du programme gouvernemental de 2021-2026, bénéficiera à près de 250.000 personnes sur deux ans dans le cadre de partenariats avec des associations, des coopératives et des entreprises via des candidatures et des contrats de travail. Ledit programme s’inscrit également dans le cadre de son action d’accompagnement des jeunes hors du marché de l’emploi et de facilitation de leur intégration économique.

A noter qu’une enveloppe budgétaire de 2,25 Mrds DH est allouée à ce programme au titre de l’année 2022. Ces chantiers répondent aux besoins et attentes des citoyens, comme la construction de sentiers, la restauration du patrimoine et des équipements publics, l’aménagement paysager, la préparation d’espaces verts, la lutte contre l’analphabétisme, l’enseignement primaire, la prise en charge des personnes âgées, les activités sportives et culturelles, outre la numérisation des archives.