Emploi : A. Lahlimi s’entretient avec la directrice de l’OIT

Lors d’une entrevue, les deux parties ont également mis l’accent sur les moyens à mettre en œuvre en vue de renforcer le développement des compétences et l’insertion de la population active dans les secteurs les plus dynamiques de l’économie.

Dans une déclaration à l’issue de ces entretiens, R. Bikhazi s’est félicitée de la qualité des relations de collaboration entre l’OIT et le HCP, notant que l’OIT collabore de manière « étroite » avec les équipes du HCP dans le but de fournir les statistiques nécessaires. Elle a, en outre, mis en avant les efforts considérables déployés par le Royaume pour répondre aux questions portant sur le sujet de la migration et des derniers développements des comptes satellites, réitérant son engagement de renforcer les ressources pour une plus large coopération.

De son côté, A. Lahlimi a mis en avant l’importance cruciale de la question de l’emploi pour le Royaume, expliquant que les statistiques permettent de donner un éclairage sur les politiques de diversification de l’économie nationale et ce, pour promouvoir la création d’emplois « décents » et « plus nombreux ». Il a, en outre, fait valoir l’importance de l’axe migration, étant donné le leadership du Maroc dans ce domaine, notant que le HCP mène, en collaboration avec le Bureau international du Travail (BIT), plusieurs travaux et enquêtes spécifiques, pour une meilleure connaissance des problèmes des migrants, de leur situation et de la qualité de leur vie dans notre pays. A. Lahlimi a, par ailleurs, salué la qualité du partenariat liant le HCP à l’institution onusienne, se félicitant, à cet égard, de son appui moral et institutionnel en faveur de la promotion des statistiques nationales.