Emploi : Lancement de la plateforme des jeunes à Benslimane

Cette nouvelle plateforme créée par le comité provincial de développement humain à Benslimane, est un espace d’accueil et d’accompagnement à l’entrepreneuriat et à l’emploi et d’appui aux porteurs de projets de développement dans la province.

Lancée en présence du gouverneur de la province de Benslimane, Samir Yazidi, de représentants des autorités locales, de membres du Comité provincial de développement humain et de représentants de la société civile, cette plate-forme vise l’amélioration des revenus et l’inclusion économique des jeunes de la région en augmentant l’employabilité des catégories de 18 à 45 ans, et en apportant le soutien nécessaire aux porteurs de projets innovants. La mise en place de cette plate-forme a été effectuée à travers un contrat avec l’association Initiative pour le soutien des jeunes et la promotion de l’employabilité dans la province, chargée de la supervision de cette structure, a indiqué le chef de service de l’action sociale à la préfecture de Benslimane.

Un contrat a été aussi conclu avec le Réseau Entreprendre Maroc pour l’appui aux jeunes entrepreneurs pour un coût total de 1.417.000 DH, a-t-il ajouté.

A ce jour, la plateforme a pu accueillir 311 jeunes candidats porteurs de projets qui ont été sélectionnés pour passer à l’étape suivante du programme. La plateforme offre des espaces d’accueil, d’écoute et d’orientation, d’accompagnement à l’entrepreneuriat et à l’emploi et d’appui aux projets s’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire.