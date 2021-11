Emploi : Le taux de chômage recule au T3-2021

Dans sa note d’information relative à la situation du marché de travail au T3-2021, le HCP indique que cette baisse est partagée entre les deux milieux de résidence, précisant que ce taux de chômage est passé de 16,5% à 16% dans les villes et de 6,8% à 5,2% dans la campagne.

Ce taux a enregistré une diminution d’environ 1 point parmi les hommes, de 11,4% à 10,4%, et les femmes, de 17,6% à 16,5%. Il a connu une baisse de 1,3 point parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans, passant de 32,3% à 31%. S’agissant des diplômés, le taux de chômage a maintenu le même niveau enregistré pendant le même trimestre de l’année précédente (18,7%), souligne le HCP, faisant avoir que cette stagnation est le résultat d’une hausse de 2,2 points du taux de chômage des diplômés de niveau supérieur, passant de 23,5% à 25,7%, et une baisse de 1,4 point pour les diplômés de niveau moyen (14,7% contre 16,1% une année auparavant).

Le taux de chômage des non diplômés, quant à lui, a baissé de 2,5 points, passant de 6,9% à 4,4%, ajoute le HCP. Le volume des actifs occupés en situation de sous-emploi a baissé de 155.000 au niveau national, entre le troisième trimestre de 2020 et la même période de 2021, passant de 1.182.000 à 1.027.000 personnes, de 627.000 à 543.000 personnes dans les villes et de 556.000 à 484.000 à la campagne.

Le taux de sous-emploi est ainsi passé de 11,6% à 9,5% au niveau national, de 10,5% à 8,6% en milieu urbain et de 13,3% à 10,8% en milieu rural, tandis que le volume de la population active occupée en situation de sous-emploi lié au nombre d’heures travaillées, il a baissé de 687.000 à 495.000 personnes au niveau national.

Ladite note fait, également, ressortir que la population active occupée en situation de sous-emploi lié à l’insuffisance du revenu ou à l’inadéquation entre la formation et l’emploi exercé est passée de 495.000 à 531.000 personnes au niveau national. Le taux correspondant a stagné autour de 4,9% entre les troisièmes trimestres de 2020 et 2021. Les catégories de la population qui ont connu les plus grandes baisses du taux de sous-emploi sont les personnes âgées de 35 à 44 ans (-3 points), les personnes âgées de 15 à 24 ans (-2,8 points), les personnes titulaires d’un diplôme de niveau moyen (-3 points) et les hommes (-2,2 points).

Création de 642.000 postes à T3-2021

Selon le HCP, l’économie marocaine a créé 642.000 postes d’emploi au niveau national entre le 3ème trimestre de 2020 et la même période de 2021, contre une perte de 581.000 postes une année auparavant et une création annuelle moyenne de 145.000 postes au cours des trois années pandémie.

Cette évolution recouvre une création de 274.000 postes en milieu rural et 368.000 postes en milieu urbain. Par catégorie, l’emploi rémunéré a enregistré une hausse de 572.000 postes au niveau national, résultant d’une création de 187.000 en milieu rural et de 385.000 postes en milieu urbain, ajoute la même source.

L’emploi non rémunéré a connu, de son côté, une création de 70.000 postes, conséquence d’une création de 87.000 en zones rurales et d’une perte de 17.000 emplois en zones urbaines. Le taux d’activité a augmenté de 43,5% à 45,1% entre T3-2020 et T3-2021, précise le HCP, notant qu’il a progressé de 41,0% à 42,4% en milieu urbain et de 48,0% à 50,3% en milieu rural.

Avec cette augmentation, le taux d’activité a atteint un niveau avoisinant celui enregistré avant la pandémie (44,9% au troisième trimestre de 2019). Le taux d’emploi a connu, de son côté, une hausse de 37,9% à 39,8%, au niveau national (+1,8 points). Il a augmenté de 44,8% à 47,7% en milieu rural, et de 34,3% à 35,6% en milieu urbain, et il a augmenté de 61,9% à 63,1% parmi les hommes (+1,2 point) et de 14,7% à 17,1% parmi les femmes (+2,4 points). Toutefois, le taux d’emploi demeure inférieur au niveau enregistré avant la pandémie (40,7% au troisième trimestre de 2019