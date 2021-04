Employabilité des jeunes: Ce que dit S. Amzazi… 

Le ministre s’exprimait en visioconférence à l’ouverture de la Rencontre internationale de clôture du projet SALEEM “Structuration et Accompagnement de l’Entrepreneuriat Étudiant au Maghreb”, un projet coordonné par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et cofinancé par l’Union européenne, visant à favoriser l’entrepreneuriat étudiant.

La formation et l’employabilité des jeunes se trouvent au cœur du débat public dans le monde alors que la crise de l’enseignement supérieur, devenue universelle, “nous interroge tous les jours sans cesse sur nos modèles de formation de moins en moins adaptés aux réalités du monde du travail”, a souligné S. Amzazi.

Partout dans le monde, le nombre des lauréats des universités connaît une croissance “exceptionnelle et exponentielle” alors même que le marché du travail, déjà caractérisé par une volatilité sans précédent, recrute de moins en moins tandis que ses exigences en matière de profil et de compétences explosent, a constaté le responsable marocain lors de cette rencontre, qui a vu la participation d’Olfa Benouda, ministre tunisienne de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et de Slim Khalbous, Recteur de l’Agence Universitaire de la Francophonie.

A ses yeux, aujourd’hui, pour les universités, le spectre grandissant du chômage étant ce qu’il est, la sensibilisation et l’accompagnement à l’entrepreneuriat ne peut plus être abordé comme une simple option parmi d’autres, mais il est devenu absolument “incontournable”, ajoutant que c’est dans cet esprit que le projet SALEEM a germé et a été initié au Maroc et en Tunisie en 2019. S. Amzazi a rappelé en ce sens que les universités marocaines ont mis en place ces dernières années plusieurs actions à travers le déploiement d’un certain nombre de formations et de modules dédiés à l’entrepreneuriat, la conclusion de plusieurs partenariats avec des acteurs socio-économiques et les organismes internationaux et la création de centres d’entrepreneuriat et d’incubateurs dans pratiquement toutes les universités. Le ministère a, à son tour, mis en place le statut national de l’étudiant entrepreneur, à travers une circulaire ministérielle instituée fin 2018 qui a permis de constituer un outil facilitateur permettant à l’étudiant de tisser des relations avec les différents acteurs dans le monde de l’entreprise tels que les banques, les fournisseurs ainsi que les clients, a-t-il ajouté.

Deux ans après la publication de cette circulaire, ce sont plus de 460 étudiants qui ont décroché ce statut national d’étudiant entrepreneur et plus de 1000 qui ont été accompagnés dans les deux régions pilote, à savoir l’Université Mohammed V et l’université Hassan II, s’est réjoui le ministre, notant que la Loi cadre 51-17 de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique favorise l’entrepreneuriat et incite à mettre en place plus d’actions pour développer les compétences entrepreneuriales des étudiants marocains.

Le projet SALEEM, coordonné par l’AUF et cofinancé par l’Union Européenne pour un montant de 750.000 euros a été lancé en 2017 et se terminera en octobre 2021, selon les initiateurs de cette rencontre. Ayant pour but de favoriser l’entrepreneuriat étudiant, ce projet a abouti à la création du statut national de l’étudiant entrepreneur au Maroc en 2018 et en Tunisie en 2019. Au total, 1.224 étudiants-entrepreneurs, dont 870 étudiantes, ont été accompagné.e.s durant les années universitaires 2018-2019 et 2019-2020, souligne l’AUF.

Avec SALEEM, l’AUF s’est impliquée dans le déploiement de l’entrepreneuriat étudiant au Maroc et en Tunisie par la mise en place d’un statut national étudiant entrepreneur et de pôles d’accompagnement pour les étudiants-entrepreneurs dans 4 villes pilotes (Rabat, Casablanca, Tunis-Carthage et Sfax) en partenariat avec les agences d’emploi et les acteurs économiques.

Au travers de cette rencontre de quatre jours, l’AUF a pour double objectif de présenter le bilan de ce projet-pilote après ses presque 4 années de mise en œuvre et de dresser des perspectives de transférabilité et d’élargissement des résultats vers d’autres pays intéressés par la mise en place, au sein des systèmes d’enseignement supérieur, d’un statut national d’étudiant-entrepreneur et/ou de pôles d’accompagnement au regard des contextes, notamment en Algérie, au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Congo-Brazzaville, à Cuba, au Gabon, en Haïti, à Maurice, en Mauritanie, au Sénégal, au Tchad et au Togo.

Cette rencontre, qui se tient entièrement à distance, réunira des représentants des ministères de l’enseignement supérieur de plusieurs pays, des hauts responsables des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et des agences nationales d’emploi. L’objectif est de réfléchir sur les perspectives de transférabilité et d’élargissement des résultats du projet SALEEM vers d’autres pays.