En 72 heures, la Covid-19 a laissé sur le carreau plus de 100 morts  ! 

Avec 1 343 cas du nouveau coronavirus enregistrés entre samedi et dimanche, le Maroc avance résolument vers d’autres paliers de contaminations qui ne sont pas sans inquiéter les responsables. Ces derniers ont même été obligés, comme le confirme ce qui se déroule à Marrakech, de jeter leur dévolu sur l’armée pour pouvoir gérer le déficit en matière de prise en charge médicale des cas de plus en plus importants. «Nous atteignons ainsi 169 infections cumulées pour 100 000 habitants», a déclaré Dr. Mouad Mrabet, directeur du Centre national des opérations d’urgence, lors du point de presse de dimanche. Ces dernières 24 heures, le taux d’infection par 100 000 habitants aura atteint 3,7 au niveau national.

Si le Maroc a enregistré 1 737 nouvelles guérisons (portant à 46 355 le nombre total, avec un taux de rémission qui augmente à 75,5%), avec les 33 nouveaux décès, le nombre de morts déplorés a atteint 1 111, soit un taux de létalité de 1,8%. Dans le détail, 8 de ces décès ont été enregistrés à Marrakech, 7 à Casablanca, 4 à Fès, 2 à Meknès, 1 à Errachidia, 1 à Midelt, 1 à Ouarzazate, 1 à Safi, 1 à El Youssoufia, 1 à Kelâa des Sraghna, 1 à Larache, 1 à Agadir, 1 à Tiznit, 1 à Tanger, 1 à Taza et 1 à Boulemane.

Faut-il s’attendre à pire ? Tout le laisse prévoir. Le nombre de patients en état critique atteint 195, affirme M. Mrabet, dont 42 sont sous respirateur invasif. Ces derniers sont de 16 à Casablanca-Settat, 12 à Fès-Meknès, 6 à Marrakech-Safi, 4 à Rabat-Salé-Kénitra, 2 à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, 1 à Drâa-Tafilalet et 1 dans l’Oriental.

Le Maroc compte désormais 13 933 cas actifs sous traitement (38,4 pour 100 000 habitants). 6 229 parmi eux sont pris en charge dans la région de Casablanca-Settat, suivie de Marrakech-Safi, Rabat-Salé-Kénitra, Fès-Meknès. 61 se trouvent par ailleurs à Guelmim-Oued Noun et 53 à Laâyoune-Es Sakia El Hamra, qui représentent les régions comptant le moins de cas actifs, a indiqué M. Mrabet.

La répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures n’apporte pas de changement spectaculaire puisque Casablanca-Settat se classe toujours en tête, avec 431 cas ( 362 dans le Grand Casablanca, 16 à Mediouna, 15 à Mohammedia, 13 à Nouaceur, 7 à Settat, 7 à Berrechid, 6 à Benslimane, 3 à El Jadida et 2 à Sidi Bennour), suivie de Marrakech-Safi avec 215 cas (113 à Marrakech, 49 à Al Haouz, 22 à Kelaa des Sraghna, 20 à El Youssoufia, 5 à Rehamna, 3 à Chichaouia et 3 à Essaouira), Drâa-Tafilalet avec 191 (90 à Errachidia, 33 à Midelt, 33 à Zagora, 26 à Ouarzazate et 9 à Tinghir), Fès-Meknès avec 133 cas ( 44 à Fès, 28 à Meknès, 21 à Taza, 16 à Boulemane, 13 à Taounate, 6 à Sefrou et 5 à Ifrane), et Rabat-Salé-Kénitra avec 127 cas (44 à Skhirat-Témara, 32 à Kénitra, 23 à Rabat, 22 à Salé, 5 à Sidi Slimane et 1 à Khémisset). Avec moins de 100 cas, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma se positionne en leader avec 89 cas (62 à Tanger, 6 à Tétouan, 6 à M’diq-Fnidek, 11 à Larache, 2 à Al Hoceïma, 1 à Chefchaouen et 1 à Ouezzane), suivie de Beni Mellal-Khénifra avec 64 cas (22 à Khouribga, 15 à Azilal, 13 à Khénifra, 8 à Fqih Ben Salah et 6 à Beni Mellal), Souss-Massa avec 44 cas (26 à Agadir Ida Outanane, 7 à Inezgane Aït Melloul, 7 à Tata, 3 à Tiznit et 1 à Chtouka Aït Baha), l’Oriental avec 28 cas (10 à Nador, 9 à Oujda-Angad, 4 à Guercif, 4 à Taourirt et 1 dans la province de Driouch), Guelmim-Oued Noun avec 12 cas (5 à Guelmim, 4 à Tan Tan et 3 à Sidi Ifni). Laâyoune-Es Sakia El Hamra avec 6 cas ( 3 à Laâyoune, 2 à Boujdour et 1 dans la province de Tarfaya) Et, enfin,. Dakhla-Oued Ed Dahab avec 3 cas.