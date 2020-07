En Algérie, la pression répressive du système dénoncée

« Le PAD de Bgayet (Béjaïa) dénonce avec la plus grande vigueur les attaques orchestrées contre toute forme d’organisation démocratique, matérialisées par des campagnes de dénigrement et de poursuites judiciaires à l’encontre de ceux qui constituent les forces de l’alternative et de tous ceux qui militent pour un Etat de droit qui s’inscrit dans un processus constituant souverain », lit-on dans la déclaration. Le PAD fait également cas des « pressions exercées et les poursuites judiciaires » dont sont victimes « des délégués syndicaux, affiliés au SNAPAP, dont la section de l’Ecole maritime, la section communale de Béjaïa, la section de la DTP d’El-Kseur et le coordinateur du SAP (Syndicat autonome des postiers), qui sera traduit devant le conseil de discipline ».

Pour le PAD, « cet état de fait renseigne sur les intentions du pouvoir illégitime de déconstruire le processus révolutionnaire porté par des millions d’Algériens » et « le déni des libertés démocratiques caractérisé par la remise en cause de la liberté de la presse et d’opinion n’est que l’expression d’un système agonisant ».

Aussi, le PAD de Béjaïa « interpelle les pouvoirs publics pour assumer ses responsabilités et prendre des mesures d’accompagnement vis-à-vis des travailleurs, des commerçants et des journaliers dépourvus de ressources vitales et victimes du confinement politique ».

Devant cette situation, le PAD de Béjaïa projette « la tenue de la deuxième convention de wilaya fédératrice de la dynamique révolutionnaire, dans les meilleurs délais ». Et met en exergue la « dérive grave du pouvoir qui met en danger l’unité nationale et la cohésion sociale », « appelle à préserver le cadre pacifique et unitaire du mouvement populaire et interpelle toutes les forces de la nation à œuvrer ensemble pour la construction et l’instauration d’une République démocratique et sociale ».

Enfin, les exigences liées à « la libération des détenus politique et d’opinion », « le respect de toutes les libertés démocratiques » et « un processus constituant souverain » sont rappelées avec force dans le communiqué.