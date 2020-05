En Algérie, le PAD dénonce la démocrature et la prédation du système 

« Face au raidissement contre révolutionnaire des tenants du pouvoir et à leur obstination à refuser la voie du changement démocratique, le PAD alerte et appelle à la constitution du regroupement le plus large contre la répression et en vue de la mobilisation pour l’aboutissement du mouvement révolutionnaire du 22 février 2019 par la consécration de la souveraineté du peuple algérien », lit-on dans un communiqué du PAD publié sur sa page Facebook.

Dressant un tableau noir de la situation des libertés, le PAD s’élève « avec la plus grande fermeté contre l’escalade dans la répression ».

Dans ce sens, les forces du Pacte de l’Alternative Démocratique ont accusé le pouvoir de profiter du confinement des populations en raison de la pandémie du coronavirus pour emprisonner des militants politiques, activistes du Hirak et des journalistes.

« Les populations sont confinées avec la peur au ventre devant le risque de contracter la maladie (…). Pendant ce temps, le pouvoir en place, dans le vain espoir d’avorter tout retour aux manifestations populaires pour le départ du système, emprisonne à tour de bras des militants politiques, activistes du Hirak et des journalistes », écrit le PAD.

Il dénonce le fait que le pouvoir ait décidé de « dérouler sa feuille de route dans une situation d’exception pour exclure, une fois de plus, le peuple algérien du choix de son devenir ».

« Les triturations constitutionnelles unilatérales en cours confirment, une fois de plus, la culture de la pensée unique autoritaire et de l’octroi lesquelles reconduisent une confiscation de l’Etat à l’origine du désastre national depuis l’indépendance », souligne le PAD.

Il estime que « la crise de légitimité qui frappe le régime depuis l’indépendance nationale ne peut être réglée par des mesures de replâtrage ».

« Quoi qu’en pensent les anciens et nouveaux maîtres du pouvoir, le consensus autour de la transformation institutionnelle et constitutionnelle pour la consécration de la démocratie véritable ne saurait aboutir sans un débat populaire large et public, aboutissant à un processus constituant souverain », ajoute le PAD, qui conteste les derniers amendements au code pénal.

Selon la même source, il s’agit d’amendements « entérinés par une Assemblée croupion, ouvrant ainsi la voie à tous les abus du pouvoir, en balayant les conditions élémentaires du procès équitable et la règle de la présomption d’innocence, et en accentuant l’instrumentalisation de la justice et les injonctions du pouvoir ».

Ce bloc politique rappelle dans ce sillage les vives critiques du Syndicat des magistrats et celles aussi du Club des magistrats, dénonçant « la volonté de la mise au pas de la presse privée, restée jusqu’ici un tant soit peu critique ».

« L’opinion nationale et internationale est témoin du déni de droit opposé au peuple algérien par les partisans du maintien du système autoritaire qui a généré la prédation des ressources nationales », ajoute le PAD.

Il relève que « la volonté de la mise au pas de la presse privée restée jusqu’ici un tant soit peu critique, ne trompe personne tant sont ridicules les prétextes et oripeaux brandis par les censeurs ».