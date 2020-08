En Colombie, l’ancien président Alvaro Uribe Vélez assigné à résidence 

C’est A. Uribe lui-même qui s’est chargé d’annoncer la nouvelle sur son compte Twitter. L’ex-président colombien a publié ces mots : « Cette privation de liberté me cause une grande peine, notamment pour ma femme et ma famille ainsi que pour les Colombiens qui croient encore que j’ai fait quelque chose de bon pour ce pays ».

Actuellement sénateur, A. Uribe a été président de la Colombie de 2002-2010, représentant la droite dure. Il fait l’objet de plusieurs enquêtes depuis des années, notamment des soupçons de subornation d’un témoin, ce qui a poussé la Cour suprême à prononcer son assignation à résidence. Le témoin en question s’appelle Juan Guillermo Monsalve, un ancien militaire qui accuse l’ancien Président d’être mêlé à la création d’un groupe paramilitaire de la région d’Antioquia.

L’actuel président Ivan Duque, dont Uribe est considéré comme le mentor, a déclaré croire « en l’innocence et en l’honorabilité de celui qui par son exemple a gagné une place dans l’histoire de la Colombie », en soulignant son « amitié avec Alvaro Uribe ».

Ce soutien s’est aussi exprimé dans les rues notamment à Medellin avec des rassemblements appelant à la libération de l’ex-président.