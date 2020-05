En dépit de l’évolution des contaminés, pas de mort à déplorer en 72 heures du Covid-19

Il est trop tôt de dire que le pays maitrise l’évolution de la pandémie au regard des chiffres avancés. En effet, face à l’indiscipline des citoyens, mais aussi à des opérateurs peu scrupuleux, le risque est grand de voir le nombre des contaminés prendre de l’ampleur. Surtout à l’approche de l’Aid qui commémore la fin du Ramadan.

En attendant, sur le plan de la gestion purement sanitaire, les déclarations faites mardi par Mohamed El Youbi, directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, ont de quoi être réconfortantes. Même si ladite gestion pèche par un déficit en terme de tests, leur généralisation étant un luxe que le pays ne pourrait, à l’image de nombreux autres, s’offrir. Depuis le début de l’épidémie, 65.397 cas ont été écartés suite à des tests négatifs. Bémol, point de mort pour la troisième journée consécutive et le nombre des rémissions dépasse les nouveaux cas recensés. Ainsi, le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé à 2991 cas (180 rémissions supplémentaires) alors que le nombre de décès a stagné à 188.

Dans la répartition régionale de la pandémie, c’est toujours Casa-Settat qui trône en tête avec 27,3% des cas, suivie en cela par Marrakech-Safi (18,9%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (14,3), Fès-Meknès (14%) et Rabat-Salé-Kénitra (10,1%). Derrière ce « Top Five » se trouve Daraa-Tafilaet (9,1%) et plus loin l’Oriental (2%), Béni-Mellal-Khénifra (1,7%), Souss-Massa (1,1%), Guelmim Oued Noun (0,7%), Laayoune-Sakia El Hamra (0,1%)… Seule Dakhla Oued Ed-Dahab est exempte de toute contamination.