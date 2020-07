En dépit des difficultés, les Yéménites avancent à Ma’reb

Le général Yehya Sarii, porte-parole des forces yéménites a précisé que les combattants de l’armée ont restitué 400 km2 des provinces de Bayda et Ma’reb. Et d’ajouter: les opérations militaires se sont étendues vers Qania, où les troupes ennemies ont subi, durant cette période, des effondrements considérables dans leurs rangs et des pertes quotidiennes. Faisant état de « 200 raids de la coalition contre nos forces en appui à ses mercenaires à Radman et Bayda », il a précisé que « La libération totale de Radman a été réalisée en 24 heures, alors que la restitution des 400 km2 des provinces de Bayda et Ma’reb a pris seulement trois jours ».

S’agissant des pertes dans les rangs ennemis, Y.Sarii a indiqué que « plus de 250 mercenaires ont été tués, blessés ou capturés durant les trois jours de combats ». Il a également fait état de la « destruction de 20 blindés et véhicules et la saisie d’une grande quantité d’armes, dont des dépôts de munitions et de véhicules et blindés émiratis et saoudiens ».

Le général a apprécié « la position honorable des tribus de Bayda, soucieuses de la sécurité et de la stabilité du pays et du rejet de toute collaboration avec les envahisseurs et de leurs agents ».