En Ethiopie, l’armée charge la région du Tigré

Depuis ce mercredi matin, des combats ont lieu près de Mekele, la capitale régionale et à Dansha, à proximité de la frontière soudanaise. Le Premier ministre Abiy Ahmed parle déjà de nombreux morts au Tigré. Cependant il est difficile d’avoir plus de détails, car toutes les communications sont coupées.

L’espace aérien est lui aussi fermé dans le nord de l’Éthiopie, les vols sont annulés. Impossible même de vérifier si les forces tigréennes ont réellement attaqué une garnison militaire mardi soir, comme l’a déclaré A. Ahmed lors d’une conférence de presse inattendue au beau milieu de la nuit.

« La ligne rouge a été franchie » a t-il dit pour signifier que l’option militaire était son dernier recours pour « sauver le pays ». En cause, l’escalade entre le gouvernement et la province qui dure depuis des mois, depuis ces élections tenues au Tigré en septembre et considérées comme illégales par Addis-Abeba. Mardi, le Parlement a d’ailleurs proposé d’ajouter le parti tigréen, le TPFL, à la liste des organisations terroristes.

Quelques heures après le début de l’offensive, A. Ahmed a instauré l’état d’urgence dans la province. Un état d’urgence qui durera six mois annonce le Premier ministre.

Les tensions entre les autorités fédérales éthiopiennes et la région du tigré ont des racines profondes. En avril 2018, le Premier ministre A. Ahmed, d’ethnie Oromo, arrive au pouvoir. C’est la fin de presque 20 ans de domination de la minorité tigréenne et de son parti TPLF. Le chef du gouvernement fait le ménage. Écarte beaucoup de responsables tigréens. Il transforme la coalition au pouvoir pour en faire le Parti de la prospérité, auquel le TPLF refuse de se joindre.

Deux ans plus tard, la Commission électorale annule les élections générales prévues en août à cause du Covid-19. Les parlementaires étendent alors la durée de mandat du gouvernement pour qu’il maîtrise l’épidémie et maintienne une continuité jusqu’au scrutin. La région du Tigré se rebelle. Selon elle, c’est un viol de la Constitution et le Premier ministre n’est plus légitime. Elle défie le pouvoir central en organisant ses propres élections le 9 septembre. Addis-Abeba déclare ce scrutin illégal, et ne reconnaît pas le pouvoir du Tigré.

Enfin, autre casus belli, la crise budgétaire. Début octobre, le Parlement a demandé au Trésor de ne pas envoyer son enveloppe annuelle au pouvoir tigréen mais de transmettre l’argent aux administrations locales. Le TPLF parle d’une « déclaration de guerre ».

En toile de fond il y a un lourd ressentiment après les 20 ans de domination des Tigréens. Le Premier ministre estime qu’ils n’ont pas digéré la perte de leur pouvoir en 2018. A. Ahmed voit le pouvoir régional comme un perturbateur et les traite de criminels. Le TPLF accuse lui le chef du gouvernement de vouloir affaiblir la région du Tigré et de se transformer en dictateur.La région du Tigré a toujours été stratégique militairement pour l’Éthiopie. Elle borde l’Érythrée avec qui Addis Abeba a vécu dans un état de conflit permanent pendant plusieurs décennies. C’est donc là que se trouve le commandement Nord, l’un des quatre que compte le pays, avec des soldats postés entre la capitale Mekele et la ville de Dansha.

Ce commandement était aux premières loges de la guerre contre l’Érythrée entre 1998 et 2000. Et selon les experts, il concentre toujours la moitié de l’armée éthiopienne.

Récemment, le Premier ministre avait voulu remanier ces troupes, ce qu’avait formellement refusé il y a deux semaines, la région rebelle. Le TPLF estime en effet que ses hauts gradés lui sont pour la plupart favorables. D’ailleurs, les autorités tigréennes ont affirmé que le commandement avait fait défection. Ce qu’a aussitôt nié Addis-Abeba.

La région affirme aussi avoir à disposition une milice paramilitaire qui serait bien armée, menée par d’anciens généraux et composée de vétérans de guerre.

Vu la force tigréenne, ce n’est donc peut-être par hasard que le Premier ministre a sorti trois généraux de leur retraite pour l’appuyer dans ces combats.

Enfin un paramètre à ne pas oublier, c’est l’Érythrée. Asmara a un vieux conflit avec le Tigré. Si les affrontements débordent de l’autre côté de la frontière, les Érythréens pourraient être tenté d’intervenir et de régler leurs comptes avec les Tigréens.