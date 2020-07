En France, le gouvernement Castex veut aller vite en besogne 

Le gouvernement français piloté par Jean Castex a été dévoilé lundi 6 juillet 2020. Sur 25 ministres et ministres délégués, on compte 12 femmes, dont la titulaire des Armées, reconduite à cette occasion. Au même titre d’ailleurs que le chef de la diplomatie. Autre remarque, le ministre de l’Intérieur qui s’est évertué à monter les policiers contre lui a été largué. Le premier Conseil des ministres a été programmé pour mardi 7 juillet. Avec bavettes, bien sûr. Et un seul mot d’ordre : l’efficacité.

La liste des ministres comprend Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Barbara Pompili, ministre de la Transition Ecologique, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des finances et de la relance, Florence Parly, ministre des Armées, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi, et de l’Insertion, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-Mer, Jacqueline Gourault, ministère de la cohésion des Territoires, Olivier Véran, ministre de la Santé, Annick Girardin, ministre de la Mer, Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur et Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. Pour ce qui est ministres délégués, la liste comprend Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de l’Action publique, Elisabeth Moreno, ministre de l’Egalité hommes-femmes, de la diversité, et de l’Egalité des chances, Franck Riester, chargé du commerce extérieur et de l’attractivité, Marc Fesneau, chargé des relations avec le Parlement, Emmanuelle Wargon, chargée du Logement, Olivier Dussopt, chargé des Comptes Publics, Nadia Hai, chargée de la Ville, Brigitte Bourguignon, chargée de l’Autonomie (Santé) et, enfin, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement.