En interdisant les « Loup gris », Paris s’attire les foudres d’Ankara

Dans un communiqué au ton particulièrement virulent, le ministère turc des Affaires étrangères qualifie la décision française de « provocation ». Il y voit la preuve que le gouvernement français serait « complètement sous la coupe des milieux d’influence arméniens », il l’enjoint à « protéger la liberté d’expression et de réunion des Turcs de France » et promet de « répliquer de la façon la plus ferme ».

Ankara qualifie « d’objet imaginaire » ce que les autorités françaises désignent comme le « mouvement des Loups gris ». En Turquie, les « Loups gris » sont un surnom donné aux membres et aux sympathisants des « Foyers idéalistes », une formation qui gravite depuis 50 ans dans l’orbite du parti d’extrême-droite ultranationaliste, le MHP. S’ils disposent dans le pays d’une existence légale, ceux qui se qualifient de « Loups gris », en Turquie et à l’étranger, sont souvent de simples sympathisants de cette idéologie qui considère comme une menace les minorités religieuses et ethniques.

Ces cinq dernières années, les « Loups gris » se sont rapprochés, de fait, de Recep Tayyip Erdogan, car le MHP est devenu l’allié de pouvoir indispensable du chef de l’État turc. Cette mouvance née en Turquie, à la fin des années 1960, en tant que branche paramilitaire du parti nationaliste MHP, a mené des actions violentes dans les années 1970 et 1980 contre les mouvements communistes et d’extrême gauche. De nombreux assassinats d’intellectuels et de journalistes de gauche leurs sont attribués.

Interdite en Turquie dans les années 1980, avant de réapparaître quelques années plus tard, cette organisation essaime dans la diaspora, en Allemagne, Autriche, France, Belgique, Suisse… En 1981, l’un de ses membres tente d’assassiner le pape Jean-Paul II sur la place Saint-Pierre à Rome.

Dans les années 1990, ces ultranationalistes mènent des actions violentes contre les Kurdes, les Arméniens et les Grecs. Ils cultivent aussi des liens avec le mouvement séparatiste ouïghour en Chine. Des militants rejoignent les rangs de l’armée azerbaidjanaise en guerre contre l’Arménie au début des années 1990, dans le premier conflit du Haut-Karabakh. Mais la mouvance est interdite par Bakou en 1995, accusée d’avoir pris part à la tentative de coup d’Etat contre le président Gaydar Aliyev, le père de l’actuel dirigeant azéri.

Les Loups gris défendent l’idée du panturquisme, dont l’objectif est de rassembler les peuples turcophones au sein d’un même Etat. Organisation devenue légale en Turquie, ils seraient présents au sein de la police, de l’armée et des services secrets turcs, le pouvoir étant assez tolérant à leur égard.