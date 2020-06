En Libye, le GNA veut contrôler Syrte pour mieux ferrer l’ANL

Fayez el-Sarraj, Premier ministre du GNA, vient d’effectuer, jeudi dernier, une nouvelle visite à Ankara. Une visite qui coincide avec le succès militaire réalisé à Tarhouna, ce qui prédispose le gouvernement à affirmer avoir chassé de la région tripolitaine tous les hommes de K. Haftar. Ce maréchal autoproclamé qui a refusé de faire le déplacement à Berlin où des pourparlers de paix avaient été organisées il y a quelques mois a préféré se tourner vers son allié traditionnel, l’Egypte, en vue de l’aider à sortir de l’impasse.

K. Haftar n’est donc plus le chef incontesté de l’est libyen. C’est le message que sont en train de passer ses parrains étrangers. Samedi au Caire, pour présenter son plan de paix pour la Libye, le président égyptien, Abdel-Fattah al-Sissi a invité en plus du maréchal Haftar, Aguilah Saleh, le président de la Chambre des représentants basé dans l’est de la Libye. En poste depuis 2014, ce dernier était relégué au second plan.

Fin mai, alors que Haftar s’auto-attribuait les pleins pouvoir lors d’une allocution télévisée sous forme de baroud d’honneur, A. Saleh proposait une feuille de route pour sortir le pays de la division. Le politicien de 76 ans avait notamment entamé des discussions avec son homologue de Tripoli, Khaled al-Mishri. La Russie avait alors salué cette initiative, tout en critiquant la sortie médiatique de K. Haftar jugée hors de propos.

La Russie et l’Égypte sont donc prêts à négocier politiquement avec Tripoli via A. Saleh. Les Émirats arabes unis et les États-Unis ont aussitôt accepté la déclaration de Sissi. Sauf qu’à Tripoli, on ne semble pas prêt à emprunter la voie diplomatique dans l’immédiat, K. al-Mishri ayant décliné l’offre de cessez-le-feu. Avec l’appui de la Turquie, il faut dire que la mosaïque de combattants qui défendent Tripoli n’entendent nullement laisser à l’ALN la moindre occasion pour souffler. Dimanche, les habitants des quartiers ouest de Syrte ont commencé à entendre les tirs d’artillerie lourde venant des groupes armés loyaux au GNA. La prise de Syrte qui équivaudrait à une défaite cuisante pour le maréchal autoproclamé, pourrait rendre plus flexible la position de Tripoli.

Pour nombre d’observateurs, le contrôle de Syrte est un enjeu majeur depuis la chute de l’ancien régime Kadhafi. C’est la porte d’entrée ouest du croissant pétrolier, situé au centre de la côte libyenne et qui regroupe les principaux terminaux pétroliers. Si les forces du GNA s’emparent de Syrte, elles seront aux abords des premiers sites pétroliers.Alors que pour l’armée de K. Haftar, le contrôle de la cité permet de faire peser une menace constante sur Misrata, à 250 km à l’ouest, dont sont issus les principaux groupes armés pro-Tripoli.

Syrte est devenue la frontière officieuse depuis 2014 et la scission politique de la Libye. La ville représente en outre le fief des Kadadhfa, tribu de l’ancien dictateur Kadhafi. Leur soutien continue de constituer une force sociale et tribale importante malgré la chute de leur héros. Syrte représente, en sus, un point d’accès au désert libyen. C’est d’ailleurs au sud de Syrte que seraient regroupés les derniers partisans de l’État islamique qui avaient fait main basse sur la ville de 2015 à 2016. Syrte était alors le premier bastion du groupe terroriste en dehors de la zone irako-syrienne.

En visite au Caire, K. Haftar a accepté la proposition de cessez-le-feu à partir de lundi proposé par l’un de ses plus proches soutiens, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. L’entrée en lice de la diplomatie française pourrait-elle lui sauver la face en pressant le GNA de se mettre autour de la table des négociations ?