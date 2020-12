En mer de Chine, un destroyer US forcé à changer de cap

Selon le porte-parole du commandement du théâtre sud de l’Armée populaire de libération de la Chine (APL) (PLA Southern Theatre Command), ce dernier a averti mardi 22 décembre le destroyer américain USS John S. McCain qui avait pénétré dans les eaux près des îles chinoises Nansha, sans l’autorisation du gouvernement chinois.

PLA Southern Theatre Command a mobilisé ses forces navales et aériennes, l’a averti et l’a expulsé, a déclaré le colonel principal Tian Junli, dans un communiqué.

L’intrusion du bâtiment de l’US Navy est survenue seulement un jour après que le premier porte-avions chinois Shandong soit entré dans la mer de Chine méridionale pour des exercices.

Ce qui selon des analystes cités par le Global Times illustre « la mentalité américaine de confrontation et de tension ».

« L’action américaine constitue une grave violation à la souveraineté et à la sécurité de la Chine. Elle a gravement perturbé la paix et la stabilité dans la mer de Chine méridionale», a déclaré J.Tian. Il a fait remarquer que les troupes chinoises sont en état d’alerte à tout moment pour s’acquitter de leurs devoirs et missions pour sauvegarder la souveraineté et la sécurité nationales ainsi que la paix et la stabilité dans la région.

« Les opérations « Liberté de navigation » des États-Unis en mer de Chine méridionale sont devenues coutumières depuis 2017. « En menant une nouvelle opération en ce moment-là, l’administration Trump profite de son dernier mois pour laisser au président élu Joe Biden plus de problèmes, dont les relations avec la Chine », analyse Chen Xiangmiao, chercheur adjoint à l’Institut national des études sur la mer de Chine méridionale, au Global Times.

En début de semaine, rappelle-t-on, Pékin avait annoncé que le groupe de porte-avions mené par le bâtiment le plus récent de la flotte chinoise, le Shandong, a traversé le détroit de Taïwan à destination de la mer de Chine méridionale afin d’y effectuer des manœuvres. A la suite de cette annonce faite lundi, Taipei a mobilisé son armée pour surveiller la traversée.

Les manœuvres s’inscrivent dans le cadre « de dispositifs normaux conformes aux projets annuels », a déclaré la marine chinoise dans un communiqué, ajoutant que des exercices similaires seraient organisés dans le futur « en fonction des besoins ».