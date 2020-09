En pactisant avec le diable, Abou Dhabi envoie les Palestiniens en enfer

Le lieutenant général Dhahi Khalfan, chef adjoint de la police de Dubaï, a déclaré que l’accord de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis serait bon « pour la stabilité et la sécurité régionales ». Propos confortés par le chef de la diplomatie US qui assure que l’action menée par Washington consiste à monter un front arabe contre l’Iran. Le responsable émirati qui a dévoilé le pot aux roses n’a pas été tendre avec les leaders palestiniens.