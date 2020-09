En pleine recrudescence de la pandémie, la Covid-19 a fait 26 morts de plus

Ce nouveau bilan porte à 77.878 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars et à 59.723 celui des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 76,7%, a précisé le ministère dans son compte rendu quotidien. Le nombre de décès est passé à 1.453, avec 26 nouveaux cas enregistrés au cours des dernières 24 heures, selon la même source.

La répartition régionale place Casablanca-Settat en tête avec un record de 1169 cas ( 959 à Casablanca, à Mohammedia, 46 à Médiouna, 34 à Nouaceur, 27 à Berrechid, 20 à El Jadida, 15 à Settat et 10 à Sidi Bennour), suivie de Darâa-Tafilalet avec 155 cas (68 à Errachidia, 48 à Midelt, 24 à Zagora, 9 à Tinghir et 6 à Ouarzazate ) de Souss-Massa avec 139 cas (72 à Agadir, 40 à Inezgane-Aït Melloul, 12 à Taroudant, 9 à Chtouka-Aït Baha 9 et 6 à Tiznit), Marrakech-Safi avec 138 cas (82 à Marrakech, 22 à Kelâat Sraghna, 11 à El Haouz, 8 à Rhamna, 8 à Youssoufia, 6 à Essaouira et 1 à Chichaoua), Béni Mellal- Khénifra avec 132 cas (44 à Khouribga, 34 à Fquih Ben Salah, 29 à Béni Mellal, 19 à Khénifra et 6 à Azilal), Rabat-Salé-Kénitra avec 129 cas 26 à Salé, 48 à Kénitra, 11 à Rabat, 24 à Skhirate-Témara, 1 à Sidi Kacem, 12 à Khémisset, et 7 à Sidi Slimane).

Les régions où les contaminations ne dépassent pas le seuil des 100 cas placent Tanger -Tétouan-Al Hoceima en tête avec 96 cas (37 à Tanger-Assilah, 18 à Tétouan, 12 à Al Hoceima, 13 à Larache, 14 à M’Diq-Fnideq, et 2 à Ouezzane), talonnée en cela par Fès-Meknès avec 73 cas (21 à Fès, 15 à Sefrou, 14 à Meknès, 3 à El Hajeb, 10 à Ifrane et 10 à Taza), l’Oriental avec 57 cas (24 à Oujda-Angad, 14 à Nador et 19 à Guercif), Dakhla-Oued Eddahab avec 44 cas à Oued Ed-Dahab, Laâyoune-Sakia El Hamra avec 15 cas

(8 à Essmara , 4 à Laâyoune, 2 à Boujdour et 1 à Tarfaya) et, enfin, Guelmim-Oued Noun avec 10 cas (5 àSidi Ifni, 4 à Guelmim, et 1 à Tan-Tan).