En trois ans, 27 Mrds DH pour éponger disparités sociales et territoriales 

En réponse à une question orale posée par le groupe du Parti authenticité et modernité (PAM) à la Chambre des conseillers sur le « Programme de réduction des disparités sociales et territoriales en milieu rural », N. Boutayeb a précisé que 27 Mrds DH ont été réservés à ce programme, lancé en 2017, pour le compte des plans d’action de 2017, 2018, 2019 et 2020.

Concernant la réhabilitation des routes et des pistes rurales, le ministre a fait savoir qu’environ 6.500 km de routes rurales ont été construites et 4.200 km entretenues, outre la réalisation de 6.855 km de pistes. Quant au secteur de l’éducation, le responsable a fait état de 1.313 projets de construction d’établissements d’enseignement, 2.786 projets de reconstruction d’autres établissements, 1.021 opérations d’acquisition de véhicules de transport scolaire et 165 opérations d’équipements scolaires.

S’agissant du secteur de la santé, il a été question de projets de construction de 440 centres, dispensaires et logements de fonction et de 674 projets de réhabilitation de ces mêmes structures, a relevé N. Boutayeb. En matière d’approvisionnement en eau potable, il s’agit de 26.607 projets d’approvisionnement par branchement individuel, 402 systèmes pour approvisionnement des douars, l’entretien de 1.152 km de réseaux et de l’acquisition de 104 camions-citernes, a-t-il ajouté, notant qu’il a également été procédé à l’électrification de 1.445 douars.

En application des Hautes instructions royales, une enveloppe budgétaire de près de 50 Mrds DH a été allouée au Programme de réduction des disparités sociales et territoriales en milieu rural au titre de la période 2016-2022, a rappelé N. Boutayeb.