En Tunisie, Ennahda fourbit ses armes en attendant son prochain congrès 

Minant de l’intérieur la formation islamiste d’Ennahda, la question de la succession de R. Ghannouchi semble réglée par le Conseil de la Choura. «Le congrès se tiendra en fin de l’année. Il y a un consensus au sein d’Ennahda autour de la nécessité de respecter le règlement intérieur du parti qui ne permettra pas à Rached Ghannouchi de se représenter à sa tête. Celui-ci partage la même position», a déclaré Abdelkarim Harouni, président du Conseil de la Choura, lors d’un point de presse tenu le 29 juin concernant les décisions de la dernière réunion du Conseil.Sans aller jusqu’à évoquer explicitement l’avenir du leader au sein du parti, A. Harouni a indiqué que «Rached Ghannouchi joue un rôle important dans le pays [en tant que chef du Parlement] ainsi que dans le parti, et son prochain rôle au sein d’Ennahda sera discuté dans le cadre d’un dialogue interne, impliquant le personnage lui-même».

Cette succession suscite la polémique au sein même d’Ennahda depuis le congres de 2016 qui avait révélé des conflits internes autour de sa gouvernance avec une remise en question ouverte, pour la première fois, du leadership de R. Ghannouchi. Depuis, deux courants s’affrontent sur cette question au point d’engendrer une série de démissions, dont celle d’Abdelhamid Jelassi, l’homme de l’appareil du parti, en mars dernier. Un communiqué du Groupe de soutien et de renouveau insistait, en mai dernier, sur «le rôle futur que devrait jouer Rached Ghannouchi dans l’accompagnement de la nouvelle situation de leadership du parti, après le 11e congrès», sans donner plus d’explications. Parmi les signataires, on trouve Abdelkarim Harouni, Rafik Abdessalem et Noureddine Arbaoui.

A. Harouni a déclaré, lors du point de presse, que ce «rôle futur» sera discuté au sein du parti avant le congrès et en présence de son président et que ce dernier était un homme démocrate qui respecte la loi et qui a encore beaucoup à donner à Ennahda et à la Tunisie.