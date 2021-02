En Tunisie, l’Exécutif à deux têtes plonge le pays dans l’incertain

La Tunisie est dans une impasse politique depuis plus d’un mois. Le 5 janvier 2021, Hichem Mechichi a procédé au limogeage du ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, et d’assurer l’intérim de ce poste occupé par un des responsables les plus proches du Président Kaïs Saïed. Initiative qui n’a pas été du goût de ce dernier six mois après avoir donné son aval à l’Exécutif piloté par H. Mechichi. Le 16 janvier, ce dernier est revenu à la charge et a annoncé un remaniement ministériel qui touchait 11 portefeuilles sur les 25 que compte le gouvernement. Décision assimilée par le Président comme une déclaration de guerre.

Si les 11 nouveaux ministres ont obtenu la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple dirigée par Rached Ghanouchi –président du parti islamiste Ennahda devenu le principal allié de H. Mechichi–, ils ne peuvent prendre leurs fonctions sans passer par la case du Palais de Carthage où ils doivent prêter serment devant le Président de la République. Or celui-ci refuse catégoriquement d’adouber ces ministres fraîchement promus, reprochant à H. Mechichi d’avoir nommé uniquement des hommes dont certains font même l’objet de soupçons de corruption.

«Ainsi, en ce qui concerne les noms de certains membres proposés qui ne vous sont pas étrangers et que je vous ai signalés sur la base des rapports de l’Instance nationale de lutte contre la corruption, notamment en liaison avec les faits qui leur sont reprochés et qui sont reprochés à ceux qui se cachent derrière eux, vous ne pouvez pas feindre de les connaître et disposez, tout comme moi, de tous les détails à ce sujet. Ceux qui feraient semblant d’ignorer ou de minimiser ces faits sont désormais connus de tous», rappelle la lettre présidentielle parvenue au chef du gouvernement le 8 février dernier.

L’embrouillamini constitutionnel qui rend difficile la question du partage des prérogatives entre les deux têtes du pouvoir exécutif fait que le processus de désignation des nouveaux ministres puisse être bloqué en bout de piste par le simple refus d’organiser la cérémonie de prestation de serment. Une réalité qui profite, bien entendu, à la formation islamiste d’Ennahda. La stratégie de ce parti islamiste, en tête des scores réalisés lors des dernières législatives, mais sans majorité absolue, vise à lui conférer le statut de régulateur de la vie politique du pays au gré de ses intérêts. Fort du soutien d’Ennahda, H. Mechichi est revenu à la charge, le 15 février, en limogeant 5 autres ministres. De quoi alimenter la tension alors que le pays est englué dans une situation socio-économique des plus difficiles. Près de deux tiers de la population tunisienne vit sous le seuil de la pauvreté.

K. Saïd, constitutionnaliste de formation, n’ignore pas ce qui lui reste à faire pour brider les prétentions des uns et des autres. Ira-t-il jusqu’à activer l’article 80 de la Constitution qui permet au Président de la République de légiférer par ordonnance. Le temps de voir les choses se décanter.…