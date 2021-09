Enactus Morocco : ENSAKH sacrée championne nationale

L’équipe de l’ENSA de Khouribga représentera le Royaume après avoir remporté le tour final de la compétition nationale Enactus Morocco- Sustainable Innovation Fest 2021, organisé samedi à Casablanca, et ce en présentant trois projets.

Le premier, “Datty”, concerne la production et la commercialisation de l’alternatif du café à base du noyau des dattes, tandis que le deuxième,”Bistic”, porte sur la production et la commercialisation des cuillères comestibles pour préserver l’environnement et mettre fin aux cuillères en plastique à usage unique. Quant au troisième projet, “Medi-co Call”, c’est un service d’aide par téléphone aux personnes ayant des troubles mentaux, en leur accordant les services nécessaires à des prix abordables, tout en garantissant leur anonymat.

S’exprimant à cette occasion, la country-leader d’Enactus Morocco, Maha Ech-chefaa, a indiqué que la compétition nationale est un événement assez spécial qui célèbre le travail, l’engagement et l’engouement de ces jeunes participants, pour répondre à des problématiques sociales et sociétales, à travers l’innovation et l’action entrepreneuriale.

Plus d’une centaine d’établissements supérieurs font partie du réseau, représentant plus de 250 projets parmi lesquels seules 4 équipes ont pu assurer leur place au tour final, en l’occurrence Enactus ENCG Kénitra, Enactus ENCG Tanger, Enactus EHTP et Enactus ENSA Khouribga, a-t-elle ajouté. Fondée en 1975, Enactus est une organisation non-gouvernementale (ONG) internationale qui œuvre dans le domaine de l’entrepreneuriat social estudiantin et le développement durable. Elle développe des partenariats entre le monde des affaires et celui de l’enseignement supérieur afin de préparer les étudiants à contribuer substantiellement au développement de leur pays en tant que futurs leaders entrepreneurs, éthiques et socialement responsables.

Enactus Morocco a accompagné, depuis sa création en 2003, plus de 33.000 étudiants à s’auto-développer tout en mettant en place annuellement une moyenne de 200 projets de développement durable.