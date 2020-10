Encensant les suprémacistes blancs, D. Trump n’en veut qu’aux antifas !

Evitant de répondre directement au modérateur du débat Chris Wallace, qui l’invitait à condamner sans détour les suprémacistes blancs, le président américain a offert une réponse sibylline : il a évoqué les Proud Boys, un groupuscule nationaliste prônant la supériorité de la race blanche, les appelant à « reculer et à se tenir prêts ».

« Mais je vais vous dire, on doit faire quelque chose au sujet des antifas », a-t-il dit dans la foulée au sujet des groupuscules d’extrême gauche, en assurant qu’aux Etats-Unis les violences émanaient bien davantage de l’extrême gauche que de l’extrême droite.

Des membres des Proud Boys, une organisation extrémiste fondée à New York en 2016, n’ont pas tardé à reprendre à leur compte les propos de Trump pour les accoler à leur logo jaune et noir, diffusant ensuite l’image sur leurs réseaux internes.

« Voilà l’Amérique de Donald Trump », a dénoncé le candidat démocrate Joe Biden, partageant un tweet d’un journaliste du New York Times sur le sujet. « On a demandé au président Trump de condamner le suprémacisme blanc. Il a refusé (…) le président Trump est une honte nationale, et les Américains ne le toléreront pas », a réagi le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer.

D. Trump « doit aux Américains une explication ou des excuses. Maintenant », a commenté Jonathan Greenblatt, le président de l’Anti-Defamation League (ADL), une organisation de lutte contre l’antisémitisme.