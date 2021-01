Enchères artistiques : Les ventes d’« Un Hiver marocain» totalisent 34 MDH !

Un communiqué de Artcurial Maroc indique que la vacation, tenue à huis clos, dans la ballroom de l’hôtel La Mamounia en accord avec la réglementation en vigueur, et partagée en trois chapitres dédiés à Majorelle et ses contemporains, à l’Art moderne & contemporain marocain & international ainsi qu’à l’Art contemporain africain, a rencontré un grand succès totalisant 34 millions MAD / 3,17 M€ frais inclus.

Selon Olivier Berman, directeur Artcurial Maroc, cette cinquième édition à La Mamounia est devenue un classique pour tous les amateurs d’art. Malgré le contexte difficile dû à la crise sanitaire, les excellents résultats obtenus confirment la pertinence du choix d’Artcurial d’implanter une filiale au Maroc en novembre 2019 et de contribuer ainsi à donner une visibilité internationale au marché de l’art dans la « ville rouge », Marrakech, capitale touristique et culturelle et plaque tournante de l’art en Afrique. Et d’ajouter que « cette année, 75 % d’acheteurs sont Marocains, ce qui confirme l’appétence de plus en plus soutenue pour l’art dans le Royaume. Nous leur donnons rendez-vous à la fin avril pour Made in Morocco, consacré aux arts décoratifs marocains avec également une session consacrée aux tableaux orientalistes et modernes ».

« Le résultat de la vente d’art contemporain africain a doublé nos estimations basses et plusieurs lots ont fait l’objet d’une bataille d’enchères entre des collectionneurs en ligne et sur les téléphones issus du Maroc, d’Europe et d’Afrique, ce qui traduit l’intérêt chaque année accru pour la qualité et l’originalité de ces artistes qui nous offrent une vision renouvelée des enjeux contemporains », a pour sa part affirmé Christophe Person, directeur du département Art Contemporain Africain d’Artcurial.

Le communiqué de Artcurial Maroc précise encore que « sous le marteau de Maître Arnaux Oliveux, entouré d’une dizaine de collaborateurs de la Maison, ces vacations totalisent 34,7 MDH / 3,17 M€ frais inclus. Près de 300 clients provenant de dix-sept pays d’Europe, d’Afrique, du Moyen Orient et d’Asie se sont affrontés au téléphone, sur ordre d’achat et sur lnternet grâce à la plateforme Artcurial Live Bid ».

Les deux premières ventes dédiées à Majorelle et ses contemporains puis à l’Art moderne & contemporain marocain & international ont atteint le montant de 28,1 MDH / 2,56 M€ frais inclus pour 106 lots.

Dans le top des meilleures ventes du chapitre « Majorelle et ses contemporains », les œuvres d’Etienne Dinet, dont L’Ecole coranique, sujet très rare de l’artiste adjugé 6,4 MDH / 590 000 € frais inclus, et Au bord de l’oued adjugé 2,7 MDH/ 250 000 € frais inclus. Dinet confirmait ainsi l’intérêt des collectionneurs après avoir déjà décroché en 2019 chez Artcurial l’enchère la plus importante jamais enregistrée au Maroc pour le tableau Le fils d’un Saint M’rabeth.

Six des sept œuvres de Jacques Majorelle trouvaient également preneur dont la Scène de Souk, Marrakech – Circa 1942-1945, adjugée à 1,1 MDH/ 105 000 €.

Par ailleurs, les quatre œuvres de Mohamed Melehi, pionnier de l’Art contemporain marocain décédé en octobre dernier, ont suscité des belles adjudications. La sculpture en métal Flammes ainsi que l’acrylique sur toile du même sujet sont adjugées 9,1 MDH / 83 .000 € frais inclus chacune tandis que les deux huiles sur toiles Arbre 2015 et Arbre 2017 changent de main respectivement à 598 000 MAD / 55 000 € et 650 000 MAD / 60 000 € frais inclus.