Encore 33 morts et plus de 1.900 contaminations !

Le bulletin épidémiologique quotidien livré par le ministère de la Santé précise que le royaume atteint ainsi 208,5 infections cumulées pour 100 000 habitants. Les chiffres communiqués mardi assurent aussi que le Maroc a enregistré 1143 nouvelles guérisons, qui portent à 57 239 le nombre total, soit un taux de rémission de 75,6%. Mais la mort rode toujours dans les couloirs des auspices consacrés à la gestion de la pandémie.

Ainsi, 33 morts sont à déplorer, portant à 1 427 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,9%. Ces décès ont été enregistrés à Casablanca (8), Marrakech (7), Fès (3), Tanger-Assilah (2), Khénifra (2), Salé (1), Kénitra (1), Rabat (1), Errachidia (1), Ouarzazate (1), Zagora (1), Midelt (1), Tétouan (1), Oujda (1), Meknès (1) et Taza (1).

Désormais, le pays compte 17 055 cas actifs sous traitement (47 pour 100 000 habitants en moyenne). Le nombre de patients en état critique atteint, pour sa part, 240 cas dont 51 sous respirateur invasif.

Quant à la répartition géographique des infections aux cours de ces dernières 24 heures, elle place la région Casablanca-Settat toujours en tête, avec 737 cas (628 à Casablanca, 25 à Mohammedia, 21 à El Jadida, 19 à Mediouna, 15 à Berrechid, 15 à Nouaceur, 12 à Settat et 2 à Sidi Bennour), suivie de Rabat-Salé-Kénitra avec 306 cas ( 117 à Salé, 101 à Kénitra, 29 à Sidi Slimane, 23 à Skhirat-Témara, 18 à Rabat, 11 à Khemisset et 7 à Sidi Slimane), Drâa-Tafilalet avec 203 cas (87 à Errachidia, 44 à Ouarzazate, 35 à Zagora, 19 à Tinghir et 18 à Midelt), Beni Mellal-Khénifra avec 160 cas (65 à Beni Mellal, 30 à Azilal, 26 à Khouribga, 21 à Khénifra et 18 à Fqih Bensaleh), Marrakech-Safi avec 121 cas (85 à Marrakech, 19 à Kelaa des Sraghna, 9 à Safi, 5 à Essaouira, 2 dans la province de Rhamna et 1 à Youssoufia), et, enfin, Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec 118 cas ( 39 à Tanger-Asilah, 34 à Tétouan, 30 à Al Hoceima, 7 à M’diq-Fnideq, 4 à Larache, 2 à Fahs Anjra, 1 à Ouazzane et 1 à Chefchaouen).

Dans les régions où les cas recensés restent en dessous des 100 cas, on retrouve Souss-Massa avec 95 cas (41 à Agadir Ida Ou Tanane, 39 à Inzegane Ait Melloul, 8 à Tata, 5 à Chtouka Ait Baha, 1 à Tiznit et 1 à Taroudant), l’Oriental avec 75 cas (40 à Oujda-Angad, 14 à Nador, 13 à Figuig, 4 à Berkane, 3 à Taourirt et 1 à Guercif), Dakhla-Oued Ed-Dahab avec 69 cas (tous dans la province d’Oued Ed-Dahab ), Fès-Meknès avec 46 cas (19 à Fès, 15 à Meknès, 4 à Taza, 4 à Ifrane, 3 à El Hajeb et 1 à Taounate), et enfin, Guelmim-Oued Noun avec 11 cas ( 10 à Guelmim et 1 à Sidi Ifni).

Seule Laâyoune-Sakia El Hamra n’a enregistré aucun nouveau cas du coronavirus et ce, depuis dimanche.