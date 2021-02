Encore des saisonnières marocaines en Espagne ?

Cette opération entre dans le cadre de la deuxième phase d’arrivée des ouvrières agricoles qui vont rejoindre les champs de fraises. L’opération a débuté mercredi, rapporte Huelva24, avec l’arrivée d’un premier groupe de 740 ouvrières au port d’Algésiras (Cadix) en provenance du port de Tanger Med.

De son côté, l’agence Europa Press rapporte que la sous-délégation du gouvernement à Huelva lui avait indiqué qu’il est prévu que ce ferry soit rejoint par cinq autres, avec près de 750 ouvrières par voyage. Cependant, le nombre de travailleurs prévus peut varier en fonction des besoins.

La première phase s’est achevée le 30 janvier, avec plus de 4 000 travailleuses, auxquelles s’ajoutent plus de 3 000. Les tests PCR sont effectués au Maroc et leurs résultats négatifs doivent obligatoirement être fournis, à l’arrivée.

Six associations et organisations syndicales interviennent dans le plan d’accueil des saisonnières, auprès d’une cinquantaine d’entreprises.