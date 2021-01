Encore un blogueur algérien jeté en prison !

Un jeune internaute algérien partisan du Hirak populaire a été jeté en prison pour des mèmes moquant Abdelmajid Tebboune et l’islam , a annoncé l’ONG Comité national pour la libération des détenus (CNLD). La justice algérienne qui vient de gracier des figures emblématiques du système, dont les anciens patrons des services de renseignement et le frère et conseiller du Président déchu, confirme si besoin est qu’elle évolue à plusieurs vitesses.

«Le verdict est tombé aujourd’hui le 4 janvier 2021 dans le procès de Walid Kechida: condamnation à trois ans de prison ferme assortis d’une amende», indique le CNLD sur sa page Facebook.

Le parquet de Sétif avait requis cinq ans de prison contre W. Kechida, accusé d’«offense au Président» et «aux préceptes de l’islam», ainsi que d’«outrage à corps constitué». Le militant se trouvait en détention provisoire depuis avril 2020, rappelle l’ONG. Sa demande de liberté provisoire avait été rejetée le 24 août et sa détention provisoire prolongée pour quatre mois supplémentaires.

Le Comité soutient que les interpellations et arrestations ciblant les opposants algériens sont quotidiennes malgré l’arrêt des manifestations hebdomadaires du Hirak depuis la mi-mars à cause de la pandémie de Covid-19.