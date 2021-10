Endiguement de la Covid-19 : En Chine et en Russie, on re-confine

Tous les quartiers d’habitation de cette ville, capitale de la province du Gansu, vont être soumis à une « gestion fermée » avec un strict contrôle des déplacements, a annoncé la municipalité dans un communiqué.

Toute sortie à l’extérieur du domicile ne sera désormais possible que pour des « achats de première nécessité », un impératif lié à l’épidémie, ou « un traitement médical d’urgence », a précisé la même source.

Les autorités du pays ont redoublé de vigilance face à la Covid 19 alors que la Chine s’apprête à accueillir les Jeux olympiques d’hiver à partir du 4 février 2022.

En Russie, Vladimir Poutine a décrété une période chômée à partir du 30 octobre jusqu’au 7 novembre pour enrayer la vague épidémique du Covid-19. Un confinement partiel est aussi prévu. La Russie a enregistré plus de 1 000 morts en 24 heures à cause du Covid-19. Une flambée épidémique que les autorités veulent juguler rapidement avec des mesures sanitaires strictes : un confinement partiel pour Moscou ou la mise en place d’une semaine chômée au niveau national à partir du 30 octobre jusqu’au 7 novembre. Les régions les plus touchées pourront mettre en place des restrictions plus tôt. A Moscou, restaurants, salles de sports, centres commerciaux et cinémas seront fermés. Ne restent ouverts que les pharmacies et magasins d’alimentation.