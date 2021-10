Enfin un successeur pour H. Köhler : S. de Mistura plonge dans le dossier saharien

L’Italien S. de Mistura succède à l’Allemand Horst Köhler, qui a terminé sa mission le 22 mai 2019. Le nouvel Envoyé personnel fournira ses bons offices au nom du Secrétaire général dans le dossier dit du «Sahara occidental». Il travaillera avec tous les interlocuteurs concernés, y compris les parties, les pays voisins et les autres parties prenantes, guidés par la résolution 2548 (2020) du Conseil de sécurité et d’autres résolutions pertinentes.

S. de Mistura qui a œuvré durant plus de 40 ans dans les arcanes de diplomatie et autres affaires politiques, a étoffé sa carrière aux Nations Unies es qualité d’envoyé spécial du Secrétaire général pour la Syrie, de Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afghanistan l’Iraq et le Sud-Liban… L’ex-Directeur du Centre d’information des Nations Unies à Rome a également servi l’Organisation à divers postes en Somalie, au Soudan, en Éthiopie, au Vietnam, entre autres.

En plus de son service auprès des Nations Unies, il a été nommé sous-secrétaire d’État aux Affaires étrangères et par la suite vice-ministre des Affaires étrangères en Italie. S. de Mistura parle anglais, français, allemand, italien, espagnol et suédois, ainsi qu’arabe (familier).