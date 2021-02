Enfin, une nouvelle vie pour Ksar Bhar de Safi

D’un coût global de 134 MDH), dont 104 MDH dédiés aux études et aux travaux de fortification de la façade maritime du Jorf Amouni et 3 MDH pour les études et les travaux de restauration et de mise à niveau du Ksar Bhar, ce projet vise la réhabilitation, la restauration et la valorisation de ce joyau architectural unique à grande valeur patrimoniale et historique, qui est aujourd’hui menacé d’effondrement.

En vertu de cette convention, le ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau sera chargé de mener les études et les travaux de fortification et la protection de la façade maritime de Ksar Bhar, alors que le ministère de la culture sera chargé des études et des travaux de restauration de ce site historique et sa transformation en un Centre de patrimoine maritime national.

S’agissant de la répartition des contributions des différents partenaires, le ministère de l’Intérieur contribue dans ce projet d’envergure avec 30 MDH, le ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau avec 80 MDH, le ministère de la culture, de la jeunesse et des sports avec 10 MDH, le conseil de la région avec 10 MDH et la commune urbaine de Safi 4 MDH.

La forteresse, dont les travaux de réalisation furent entamés en 1516 et s’étalèrent jusqu’en 1523, a été édifiée sur 3 900 m2, dans un site stratégique, permettant de contrôler le trafic portuaire et les routes côtières et l’ancien port de la ville (Mrissa Lkdima) ainsi que le trafic commercial dans l’embouchure de l’oued Chaâba.

Le Château de mer de Safi a été classé monument historique depuis les années 20 du siècle dernier.