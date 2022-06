ENGEL : Lancement d’une filiale marocaine baptisée Engel Maghreb

ENGEL s’installe en propre au Maroc, à Tanger, et annonce la création de sa filiale ENGEL MAGHREB, spécialisée dans la vente et le service. L’inauguration officielle s’est déroulée en présence de nombreux clients et partenaires du groupe. « L’ouverture de notre filiale au Maghreb est une étape importante pour renforcer notre proximité avec nos clients dans la région. Nous envisageons un ancrage local sur le long terme », déclare Romain Reyre, D.G d’ENGEL Maghreb Sarl, ainsi que directeur général d’ENGEL France.

L’implantation d’ENGEL au Maroc n’est pas le fruit du hasard. Comme ses pays voisins, le Royaume offre un environnement dynamique pour la production de moulage par injection, il affiche en particulier une importante croissance, ainsi qu’un vrai potentiel de développement pour l’activité. « Le Maroc s’est doté d’une industrie de production importante ces dix dernières années. Le secteur automobile en particulier s’est fortement développé. Dès le début, ENGEL a pu participer à cette évolution positive avec beaucoup de succès. Notre stratégie pour le Maroc repose sur une croissance durable, pour accompagner l’ensemble de nos clients présents dans le Royaume» assure Romain Reyre, directeur général de la nouvelle filiale à Tanger.

Ainsi, ENGEL MAGHREB emploiera une dizaine d’employés qui assureront la relation commerciale avec les clients existants et futurs, ils seront chapeautés par Hamid Loucif, responsable des ventes. Des temps de mise en service courts et une réponse très rapide en cas d’appel de service, sont des facteurs de compétitivité décisifs pour les entreprises de moulage par injection. Grâce à sa présence locale et permanente au Maroc, ENGEL accompagne efficacement ses clients au Maghreb. «Une presse à injecter, ENGEL est déjà disponible pour la formation et des essais clients, chez notre partenaire IFMIA (Institut de Formation aux Métiers de l’Industrie Automobile). Ceci dit, nous allons élargir davantage notre offre pour la région» note R. Reyre décrivant les futurs projets de la filiale. Outre le secteur automobile, dans lequel ENGEL est l’un des principaux fournisseurs de la région depuis de nombreuses années, le groupe est à l’affut de nouvelles opportunités de croissance sur d’autres secteurs d’activité. Il a assuré en outre que «le Maroc est en train de s’imposer comme étant un site mondial de fabrication pour la technologie médicale, l’emballage mais aussi le ferroviaire. ENGEL dispose d’un vrai savoir-faire dans ces industries. C’est pourquoi nous croyons en l’énorme potentiel de croissance future que pourraient avoir ces secteurs».