Enjeux diplomatiques et économiques du Spoutnik-5

Moscou constate que le vaccin Spoutnik 5 jouit d’un certain intérêt et d’un soutien dans plusieurs pays européens, a déclaré Kirill Dmitriev, directeur du Fonds russe d’investissements directs (RFPI) à la radio autrichienne Ö1. «Nous voyons le soutien de l’Autriche, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie. Les politiques de ces pays disent que les gens devraient avoir le choix dans l’accès à un vaccin», a ainsi expliqué Kirill Dmitriev à Ö1.

Le chef du RFPI a par ailleurs exhorté à ne pas chercher une dimension politique derrière les vaccins. «Tout le monde essaie de trouver une sorte de politique derrière le vaccin, mais cela n’existe tout simplement pas», a-t-il ajouté.

K ; Dmitriev a en outre déclaré que des négociations avec plusieurs entreprises autrichiennes étaient en cours, pour la production du vaccin russe.

Plus tôt en février, le chancelier autrichien Sebastian Kurz avait déjà fait part de son intérêt pour le Spoutnik V, déclarant au Welt am Sonntag être prêt à se faire lui-même inoculer le sérum s’il était autorisé par l’UE. Sur Twitter, le plus jeune dirigeant d’Europe avait également appelé l’Agence européenne des médicaments qui a examiné le dossier du vaccin russe, en mettant de côté les «tabous géopolitiques» pour se concentrer sur «l’efficacité, la sécurité et la disponibilité» des vaccins.

La Russie se consacre pour l’heure à la vaccination de masse de sa population, mais le Spoutnik V pourrait être livré ensuite à certains pays de l’UE, à partir de juin, avait annoncé l’ambassadeur de Russie en Belgique, Alexander Tokovinin, sur la chaîne RTL.

Alors que la distribution des vaccins russes contre le Covid-19 augmente le prestige de la Russie dans le monde entier, l’Occident ne l’apprécie pas, avance le ministre russe des Affaires étrangères.

La distribution du Spoutnik V et prochainement d’autres vaccins conçus dans le pays augmente l’autorité de la Russie sur la scène internationale et bien que l’Occident réalise que ce vaccin «s’il n’est pas le meilleur, est parmi les premiers», il n’apprécie pas cette tendance, a estimé Sergueï Lavrov. «Sinon, il n’y aurait pas eu un tel flux de demandes pour ce vaccin, et il est en augmentation exponentielle. D’un autre côté, ils sont conscients que le fait même de distribuer le Spoutnik V, et d’autres vaccins russes qui seront bientôt sur le marché international, signifie une plus grande autorité et une plus grande réputation de la Russie sur la scène internationale. C’est ce qu’ils ne veulent pas», a-t-il détaillé dans une interview pour la chaîne RBC.

Depuis son enregistrement en Russie en août 2020, le Spoutnik V a été homologué dans une trentaine de pays dont l’Algérie, l’Argentine, la Biélorussie, les Émirats arabes unis, la Hongrie, l’Iran, la Serbie et le Venezuela.