Enjeux électoraux: Le torchon brûle entre D. Lachgar et S.E. El Othmani

Entre les enfants de Tafraouat, on ne se fait pas de cadeaux ! D. Lachgar a choisi de s’attaquer de front à S.E. El Othmani. Et c’est le secrétaire général adjoint du PJD qui a pris sur lui de remonter les bretelles au leader de l’USFP. «Driss Lachgar n’est pas qualifié pour donner des leçons au parti et à son secrétaire général», a tonné Slimane El Amrani dans une déclaration à Alyaoum24 reprise par le site du PJD. Remettant les pendules à l’heure, le cador du PJD a rappelé que l’USFP «est une composante de la majorité qui s’est opposée à l’exécutif lors de l’examen du projet de loi d’organisation d’élection des membres de la Chambre des représentants sur la question du quotient électoral (…) ce qui constitue une violation flagrante de la charte de la majorité».

L’USFP n’était pas la seule formation gouvernementale à se ranger du côté de l’opposition à l’occasion du vote de cette loi au Parlement, rejoignant ainsi et le RNI et l’UC et le MP.