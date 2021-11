Enseignement : C. Benmoussa cherche la qualité à…Paris

L’entrevue a eu lieu en marge de la 41e session de la Conférence générale de l’UNESCO, en présence notamment de l’Ambassadeur-délégué permanent du Royaume du Maroc auprès de l’Unesco, Samir Addahre.

Durant cette rencontre, «il a été convenu de renforcer la coopération autour d’un certain nombre de thématiques en lien avec la qualité à l’école», a déclaré C. Benmoussa. «Il s’agit de sujets en liaison avec la dimension pédagogique, avec la formation des enseignants ou encore ceux relatifs à l’évaluation et la maîtrise des apprentissages et des connaissances fondamentales dans les différents niveaux scolaires», a ajouté le ministre.

C. Benmoussa, également président de la Commission nationale pour l’Éducation, les sciences et la culture, a évoqué une «conviction partagée» entre le Maroc et la France quant à l’impact de la pandémie de Covid-19 sur la maîtrise et les apprentissages des élèves, dont il faut remédier pour en réduire les impacts.

Le lendemain, jeudi, intervenant lors du Segment de haut niveau de la Réunion Mondiale sur l’Education, co-présidée par l’UNESCO et la France, le ministre a rappelé que le Maroc a fait de la promotion d’une éducation de qualité une priorité nationale et un levier fondamental pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable.

Pour consacrer le rôle de l’éducation dans le développement, le Maroc a réaffirmé, dans le cadre de son Nouveau modèle de développement, la priorité qu’il convient d’accorder à ce secteur et des réformes urgentes qu’il convient de mener pour instaurer une nouvelle école inclusive, basée sur les principes de l’équité, de l’égalité des chances et de la qualité pour tous, a souligné C. Benmoussa.

Pour accompagner sa vision, « le Maroc prévoit d’augmenter le budget consacré à l’éducation nationale entre 2021 et 2022 de plus de 6% ; un taux bien supérieur à l’augmentation moyenne du budget de l’Etat et qui reflète la priorité accordée à ce secteur par le gouvernement. C’est ainsi prés de 22% du budget général de l’Etat qui est consacré à ce secteur », a souligné le ministre, également président de la Commission Nationale pour l’Education, les Sciences et la Culture. « Malgré cet effort qui est appelé à s’inscrire dans la durée, il n’en demeure pas moins que les ressources restent insuffisantes pour relever l’ensemble des défis du secteur et accélérer le redressement qui s’impose dans cette période critique », a reconnu le ministre pour qui « la mobilisation de financements innovants, la mobilisation de partenariats public/privé ou public/fondations s’imposent et peuvent être favorisées par la coopération multilatérale, multipartite et intersectorielle ».

Dans ce sens, a poursuivi C. Benmoussa, la bonne coordination entre les efforts nationaux portés par de multiples acteurs et les partenaires régionaux et internationaux est « essentielle » pour gagner en efficacité et en synergie.

Après avoir renouvelé l’estime que porte le Maroc au rôle avant-gardiste joué par l’UNESCO en tant que Chef de file dans la promotion de l’Education pour le Développement durable, notamment les progrès dans la réalisation de l’ODD4 et de l’agenda 2030, le ministre a exprimé le soutien du Royaume à la Déclaration de Paris, un appel mondial pour accroître les investissements dans l’éducation au lendemain de la crise du COVID-19.

Dans le cadre de cette Déclaration pour l’éducation, les Etats signataires se sont engagés à améliorer les investissements en s’appuyant sur les financements publics et la coopération public-privé. Ils ont appelé également à renforcer l’aide internationale à l’éducation, en en faisant une priorité en vue d’atteindre l’objectif de 0,7% du PNB des donateurs de l’aide publique au développement.

Le Maroc prend part à la 41ème Conférence Générale de l’UNESCO, qui se tient jusqu’au 24 novembre à Paris. Le Maroc, qui préside le groupe des pays arabes prend part à cet événement, qui coïncide avec la célébration du 75ème anniversaire de la création de l’UNESCO, avec une délégation importante.

Par ailleurs et dans le cadre de sa participation à cette Conférence générale de l’UNESCO, C. Benmoussa a eu des rencontres bilatérales avec plusieurs de ses homologues notamment de la France, la Tunisie, la Libye, le Sénégal, le Bahreïn, le Gabon et des Emirats Arabes Unis. Il s’est également réuni ce jeudi avec la Sous-Directrice générale de l’UNESCO pour l’éducation, Stefania Giannini.