Enseignement privé : La carotte de C. Benmoussa et ses contreparties

Lors de la signature des accords-cadres, – vendredi à Rabat, permettant aux travailleurs des établissements d’enseignement privé de bénéficier des services de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation et la formation, C. Benmoussa a souligné que le changement souhaité dans le système éducatif comprend l’enseignement scolaire privé et ses piliers humains, pédagogiques et organisationnels.

Ainsi, le ministre a expliqué que les grands chantiers qui ont été ouverts pour encadrer et organiser l’enseignement privé concernent l’aspect légal et réglementaire, en plus de la relation avec les familles, qui, a-t-il dit, « doit être construite sur les principes du contrat et de la transparence, conformément aux obligations des établissements d’enseignement scolaires privés dans le système éducatif ».

Quant au rôle de la tutelle à l’égard de l’enseignement privé, il consiste, selon le ministre, en « la réglementation, le suivi, l’encadrement, l’accompagnement et la hausse de la qualité en assurant la formation continue des enseignants(e), compte tenu du rôle central des ressources humaines dans la qualité des services éducatifs fournis ». Le responsable gouvernemental a souligné que « la formation continue, la stabilité des ressources humaines, l’évolution professionnelle et un environnement de travail sain sont autant de facteurs essentiels au développement de la performance d’un établissement privé », applaudissant ainsi l’étape franchie par le Fondation Mohammed VI afin de permettre aux employés du secteur de bénéficier de ses services sociaux. Et d’ajouter que pareille ouverture « est un message de reconnaissance de la noblesse de la mission éducative qu’ils entreprennent. Cela renforcera leur sentiment d’appartenance au système éducatif et de formation et ouvrira la porte à l’innovation et aux initiatives créatives ».

Aujourd’hui, le défi auquel l’école marocaine est confrontée selon le ministre, consiste à accélérer le rythme de sa transformation afin de répondre aux normes de qualité, et à promouvoir l’équité aux niveaux sectoriel et social, soulignant la nécessité de « réorganiser les priorités et identifier les domaines d’intervention immédiate, en se concentrant sur les mesures qui affectent la qualité de l’apprentissage, selon une nouvelle approche pour arriver au changement ».