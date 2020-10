Entre Bakou et Erevan, rien ne va plus

Alors que les combats continuent dans le Haut Karabakh, le dirigeant turc a reproché à la Russie, aux États-Unis et à la France de fournir des armes à l’Arménie.

«L’Arménie a de nouveau violé la trêve. La Russie, les États-Unis et la France, qui font partie du Groupe de Minsk de l’OSCE, apportent à l’Arménie un soutien tous azimuts en ce qui concerne les armes. Ils se sont rangés du côté de l’Arménie», a déclaré Recep Tayyip Erdogan lors d’un déplacement dans la province de Şırnak (sud-est). Et de souligner que la Turquie restait pour sa part «au côté de nos frères azerbaïdjanais». En se braquant de la sorte, le système Erdogan incite des responsables occidentaux à vouloir se démarquer de leur allié turc dans l’Alliance atlantique devenu encombrant. A moins d’une volte face d’Ankara qui cherche par tous les moyens à ne pas perdre la main dans le jeu de l’approvisionnement en gaz de l’Europe.

« La République d’Arménie et la République d’Azerbaïdjan sont convenues d’une trêve humanitaire à partir du 18 octobre à 00h00 heure locale », a déclaré samedi le ministère arménien des Affaires étrangères, le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères confirmant dans une déclaration identique.

Mais selon le ministère arménien de la Défense, il n’aura fallu que quelques heures pour que des tirs d’artillerie azerbaïdjanais s’abattent à nouveau sur la ligne de front. Selon une porte-parole dudit ministère, ces tirs se sont produits entre 0h04 et 2h45 dans le nord de la « ligne de contact » et entre 2h20 et 2h45 sur sa partie sud. Des informations à prendre encore avec prudence, d’autant que dimanche matin, l’Azerbaïdjan a accusé à son tour l’Arménie d’avoir brisé la trêve. « Les forces arméniennes ont violé grossièrement un autre accord », a déclaré le ministre de la Défense azerbaïdjanais, qui a évoqué des tirs d’artillerie, de mortiers et des attaques le long de la ligne de front. Des versions opposées qui soulignent la tension qui règne autour de la province sécessionniste.

Ce cessez-le-feu était le fruit de plusieurs jours de médiation des pays co-présidents du groupe de Minsk, de l’OSCE, que sont la France, les États-Unis et la Russie après trois semaines de combats au Haut Karabakh. Une activité diplomatique intense qui a permis de publier un texte commun, identique, qui s’inscrit dans la ligne de la déclaration de Moscou du samedi 10 octobre, il y a une semaine, qui avait fait suite à une prise de parole du président russe Vladimir Poutine.

Mais les armes ne se sont pas tues pour autant. Au point que la Croix-Rouge n’a pas pu remplir sa mission qui consiste à récupérer sur le terrain les corps des combattants morts et à procéder à l’échange des prisonniers.

Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères s’était entretenu au téléphone avec ses homologues arménien et azerbaïdjanais et avait pourtant insisté sur « la nécessité d’un respect strict » du cessez-le-feu conclu samedi dernier à Moscou, selon le ministère russe des Affaires étrangères.

L’Azerbaïdjan a obtenu des gains territoriaux ces trois dernières semaines sans pour autant remporter de bataille décisive. Bakou n’a pas jusqu’ici révélé le coût du conflit, ne publiant aucun bilan militaire, matériel ou humain.

Les séparatistes affirment avoir tué des milliers d’hommes, reconnaissent avoir dû reculer mais assurent « contrôler la situation ». Officiellement, ils ont perdu environ 700 hommes, et la moitié des 140 000 habitants ont été déplacés.

Outre une potentielle crise humanitaire, la communauté internationale craint une internationalisation du conflit, la Turquie soutenant l’Azerbaïdjan. L’Arménie, qui soutient financièrement et militairement les séparatistes, est elle dans une alliance militaire avec la Russie.