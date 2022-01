Entre dollars et VAR

La trente-troisième édition de la compétition africaine qui a démarré dimanche pour s’achever le 9 février sera marquée par le recours systématique au VAR. « Avec la Caf qui avance avec des plans non seulement pour améliorer l’image de l’arbitrage mais aussi pour produire des officiels de match de classe mondiale en Afrique, la mise en œuvre de la VAR dans les 52 matchs est un pas dans la bonne direction », a déclaré un communiqué de la CAF.

La CAF a sélectionné 24 arbitres, 31 arbitres assistants et huit arbitres assistants vidéo de 36 pays pour le tournoi au Cameroun, avec l’arbitre rwandaise Salima Mukansanga parmi quatre femmes officielles.

Deux officiels de la confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes Concacaf, l’arbitre guatémaltèque Mario Escobar et l’officiel mexicain du VAR Fernando Guerrero seront également inclus dans le cadre d’un programme d’échange de compétences interconfédéral.

Pendant ce temps, les vainqueurs de la Coupe des Nations recevront désormais un prix en argent de 5 millions de dollars, soit une augmentation de 500 000 $ par rapport à 2019.

Les finalistes recevront 2,75 millions de dollars, tandis que les demi-finalistes et quarts de finalistes battus recevront respectivement 2,2 millions de dollars et 1,175 million de dollars, contribuant ainsi à augmenter l’augmentation totale des prix en 2019 à 1,85 million de dollars.

L’édition 2019 en Egypte n’a vu la technologie introduite dès les quarts de finale que par les organisateurs, la Confédération Africaine de Football (Caf).