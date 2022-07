Entre la Russie et le Japon : Ça gaze plus !

Mitsui & Co et Mitsubishi Corp détiennent à eux deux 22,5% des parts du projet Sakhaline-2, situé dans l’Extrême Orient russe, et dont le gaz naturel liquéfié (GNL) est principalement livré au Japon.

Peu après le déclenchement de la guerre en Ukraine fin février, le géant britannique des hydrocarbures Shell a décidé de se séparer de ses actifs en Russie, y compris de sa part de 27,5% dans Sakhaline-2.

Tout en se joignant aux sanctions occidentales contre Moscou, le Japon avait dit vouloir rester à bord de ce projet stratégique, en tant que pays très dépendant de ses importations d’énergies fossiles. Quelque 8% du GNL importé par le Japon provient de Russie.

Le décret signé jeudi par le président russe prévoit le transfert de l’intégralité des parts de Sakhaline-2 dans une nouvelle société russe créée par l’État. Le géant russe Gazprom doit conserver sa part actuelle de 50%, tandis que les partenaires étrangers ont un mois pour dire s’ils souhaitent prendre des parts dans la nouvelle société et devront dans ce cas obtenir le feu vert de Moscou, selon le texte.

Le décret précise par ailleurs que le gouvernement russe « mènera un audit financier, écologique et technique des activités » des entreprises étrangères parties prenantes de Sakhaline-2 pour déterminer « l’ampleur des dommages causés » et pourra éventuellement leur réclamer des indemnisations.

Le Japon « examine attentivement » la décision du Kremlin et son impact sur les importations de GNL provenant de Russie, a déclaré vendredi lors d’un point de presse Seiji Kihara, secrétaire général adjoint du gouvernement nippon. « De manière générale, nous pensons que nos intérêts sur des ressources (énergétiques, NDLR) ne doivent pas être entravés », a-t-il ajouté, sans préciser comment le Japon comptait réagir.

Mitsui & Co et Mitsubishi Corp, dont les titres chutaient vendredi à la Bourse de Tokyo, examinaient les détails du décret et se concertaient avec le gouvernement japonais, selon des porte-parole des deux sociétés interrogées par l’AFP.

Le Japon subit actuellement des températures caniculaires mettant à mal son réseau électrique. Le gouvernement a averti à plusieurs reprises cette semaine de risques de pénuries d’électricité dans la région du Grand Tokyo. Les entreprises et les particuliers au Japon ont été appelés à limiter leur consommation d’électricité pendant trois mois à compter de vendredi.

La série récente d’affaires à caractère sexuel au sein du parti au pouvoir depuis 12 ans devient embarrassante. Un député soupçonné de viol, non nommé, a été arrêté puis libéré sous caution mi-mai, un autre a démissionné en avril pour avoir regardé de la pornographie à la Chambre sur son téléphone portable en avril, et un ancien député a été condamné en mai à 18 mois de prison pour l’agression sexuelle d’un adolescent de 15 ans.

Pour ces deux derniers cas, les élus ont démissionné, provoquant des législatives partielles et des lourdes défaites pour les conservateurs, suivies du départ du président du parti, Oliver Dowden.

S’il a démissionné de sa fonction, C. Pincher reste toutefois député – selon le tabloïd The Sun, parce qu’il aurait reconnu ses torts. Mais face aux appels à son exclusion du parti et à une enquête interne, la pression s’accroît sur B. Johnson pour qu’il prenne des mesures plus fermes.

« Il est hors de question que les conservateurs ignorent une agression sexuelle éventuelle », a tweeté Angela Rayner, la numéro 2 du Parti travailliste, principale formation d’opposition. « Boris Johnson doit maintenant dire comment Chris Pincher peut rester député conservateur », a-t-elle ajouté, déplorant une « totale dégradation des normes de la vie publique » sous le Premier ministre.

Ce dernier a été considérablement affaibli par le scandale des fêtes organisées à Downing Street malgré les restrictions anti-Covid durant la pandémie. L’affaire lui a valu un vote de défiance dans son propre camp, auquel il a survécu de peu il y a moins d’un mois.

Sur la chaîne Sky News, Simon Hart, ministre chargé du Pays de Galles, a estimé qu’il pourrait être « contre-productif » de précipiter une enquête, mais indiqué que le « whip » en chef, Chris Heaton-Harris, aurait des « conversations » dans la journée de vendredi pour déterminer « la ligne de conduite appropriée ».

« Ce n’est pas la première fois, je crains que cela ne soit possiblement pas la dernière. Cela arrive sur le lieu de travail de temps à temps », a-t-il ajouté.

Nommé en février, C. Pincher avait déjà démissionné comme « whip junior » en 2017, accusé d’avoir fait des avances sexuelles à un athlète olympique et potentiel candidat conservateur aux élections. Il avait été blanchi après une enquête interne. Réintégré par l’ex-Première ministre Theresa May, il avait rejoint le ministère des Affaires étrangères comme secrétaire d’Etat lors de l’arrivée au pouvoir de Boris Johnson en juillet 2019.

La police londonienne a indiqué n’avoir reçu aucun signalement d’agression au Carlton Club.