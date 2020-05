Entre les GAFAM, la guerre des câbles est lancée en… Afrique

2Africa désigne le câble qui plongera dans la Manche depuis le Royaume-Uni, gagnera le Portugal, longera les côtes africaines jusqu’au cap de Bonne-Espérance. Puis remontera le long de la façade orientale du continent, traversera la mer Rouge et débouchera en Méditerranée jusqu’en Italie, en France et enfin en Espagne. Ainsi déployé, ledit câble qui serpentera sur une distance avoisinant la circonférence de la terre, fera le bonheur de vingt-trois pays ainsi desservis. Mais il faut rappeler que le câble sous-marin le plus long est celui baptisé SEA-ME-WE3, et lancé en 2000 pour relier l’Asie du Sud-Est à l’Europe occidentale, en passant par le Moyen-Orient.

Moins long, «2Africa» permettra un débit bien plus élevé. Sa capacité sera «presque trois fois supérieure à celle de tous les câbles reliant pour l’instant l’Afrique», selon Facebook. Mais l’entreprise de Mark Zuckerberg n’est pas le seul géant d’internet à se lancer dans la construction de câbles sous-marins. Google construit lui-même ou participe à de plus en plus de projets. La firme US est d’ailleurs en train de construire son propre câble privé reliant l’Europe, depuis le Portugal, jusqu’en Afrique du Sud, en passant dans un second temps par le Nigeria. La première phase de ce projet nommé Equiano devrait être achevée en 2021. Selon Telegeography, Google, Facebook, Microsoft et, dans une moindre mesure, Amazon sont partie prenante de la moitié des câbles sous-marins posés dans le monde.

Les deux concurrents américains ont confié la pose de leurs câbles à la société française Alcatel Submarines Network (ASN), détenue par le constructeur mobile finlandais Nokia. Les câbles sont posés depuis des bateaux et enfouis dans les fonds marins. Le câble «2Africa» sera enfoui plus profondément, jusqu’à 3 mètres dans le sol, de manière à éviter les accidents et interruptions, comme cela arrive régulièrement, promettent les promoteurs du projet.