Entre Moscou et Pékin : Une lune de miel qui perdure

Du point de vue de la politique extérieure, les deux pays se rapprochent dans leurs manières de régler les problèmes globaux et locaux, indique le Président russe dans son article intitulé « La Russie et la Chine: un partenariat stratégique orienté vers le futur » et publié sur le site du Kremlin. « Nos pays jouent actuellement un rôle important et stabilisant pour la situation internationale, qui est loin d’être simple, et contribuent aux processus de démocratisation du système des relations intergouvernementales pour le rendre juste et inclusif », relève le Président russe. Moscou et Pékin mènent également un travail conjoint pour renforcer le rôle de l’Onu sur la scène internationale et éviter l’affaiblissement du système juridique international, a-t-il ajouté.

Les relations russo-chinoises sont basées sur les principes définis par le traité d’amitié et de coopération, en vigueur depuis 2001: « Ce sont avant tout l’égalité, la prise en compte des intérêts mutuels, l’absence de conjoncture politique et idéologique et de vestiges du passé. Partant justement de ces principes, nous renforçons le dialogue politique, d’année en année, dans l’esprit de continuité ».

Les deux pays participent activement au sein des BRICS [organisation regroupant la Russie, la Chine, le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud], des RIC [Russie, Inde, Chine] et de l’Organisation de coopération de Shanghai [Chine, Russie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan et Tadjikistan], poursuit V. Poutine. « Au G20, nous nous exprimons en faveur de la prise en compte des particularités nationales pour la mise en place de diverses recommandations, que ce soit la lutte contre la pandémie ou l’ordre du jour climatique », a rappelé le chef de l’État russe.

En 2021, les échanges commerciaux ont bondi d’un tiers, battant le record de 140 milliards de dollars, précise V.Poutine. D’un pas sûr, les deux pays se rapprochent de leur objectif de 200 milliards de dollars par an. Plus de 60 projets, pour une valeur totale de 120 milliards de dollars, se trouvent dans le « portefeuille » de la commission intergouvernementale d’investissements, a-t-il noté.

La Russie et la Chine s’inscrivent également dans une alliance énergétique mutuellement avantageuse, dont l’un des projets phares est la construction de quatre blocs énergétiques par Rosatom pour des centrales nucléaires chinoises, ainsi que la livraison d’hydrocarbures russes.

Afin de réduire l’impact des sanctions unilatérales imposées par d’autres pays, Moscou et Pékin augmentent le nombre de transactions en devises nationales.

Ils partagent aussi des points de vue semblables sur les questions de commerce international, se prononçant en faveur de la conservation de son système ouvert, transparent, multilatéral et non discriminatoire, fondé sur les principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Il s’agit entre autres de l’initiative russe proposée en mars 2020 de mettre en place des « corridors verts » commerciaux, exonérés de toutes les sanctions et des entraves politiques et administratives.

Le partenariat peut également se développer dans les sphères des communications, de la médecine et de l’exploration de l’espace, par exemple avec l’application de systèmes russes de navigation et la construction de la station de recherche lunaire internationale, explique le Président russe. Annoncé en mars 2021 par les deux pays, ce projet spatial devrait être réalisé entre 2031 et 2035.

Le président russe, qui a rencontré son homologue chinois Xi Jinping vendredi 4 février, a évoqué un «exemple de relation digne, où chacun aide et soutient l’autre dans son développement». Les deux chefs d’Etat ne s’étaient pas vus en tête-à-tête depuis le début de la pandémie. Et cette rencontre, selon l’AFP, était pour Xi Jinping sa première avec un dirigeant étranger depuis près de deux ans.

A l’issue de l’entretien entre les deux présidents, la Chine et la Russie ont publié une déclaration commune indiquant leur convergences sur un certain nombre de dossiers.

Les deux nations se disent notamment opposés à l’élargissement de l’OTAN, appellent l’Alliance atlantique «à abandonner les approches idéologisées de l’époque de la guerre froide», s’opposent «à la constitution de blocs fermés et de camps opposés dans la région Asie-Pacifique» et disent rester «très vigilantes quant à l’impact négatif de la stratégie indo-pacifique américaine sur la paix et la stabilité dans cette région». Partant, Pékin et Moscou se déclarent «profondément préoccupées» par la création de l’alliance tripartite «AUKUS» (Australie, Royaume-Uni, Etats-Unis).

En outre, la Russie réaffirme son adhésion au principe d’une «seule Chine» et «confirme que Taïwan fait partie intégrante de la Chine», tandis que Pékin «comprend et soutient les propositions avancées par la Fédération de Russie sur l’établissement de garanties de sécurité juridiquement contraignantes à long terme en Europe», une référence aux préoccupations russes en matière de sécurité.

Autre convergence entre les deux pays : ceux-ci, indique leur déclaration commune, sont «convaincus que la défense de la démocratie et des droits de l’homme ne doit pas être utilisée comme un outil pour faire pression sur d’autres pays». «Les tentatives de certains pays d’imposer leurs « normes démocratiques » à d’autres, de s’attribuer le monopole concernant l’évaluation du niveau de conformité aux critères démocratiques, de tracer des lignes de séparation sur des bases idéologiques, notamment par la création de blocs à caractère restreint et alliances situationnelles, sont en fait un exemple de piétinement de la démocratie et de dévoiement de son esprit et de ses vraies valeurs», rapportent-ils.

Cette affirmation de proximité entre les deux pays survient dans un contexte de tensions particulièrement vives entre l’Occident et la Russie, autour de l’Ukraine et au sujet, plus globalement, de la sécurité sur le continent européen.