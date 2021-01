Entre Pékin et Washington, la guerre des communiqués persiste

Les relations entre les deux premières économies mondiales ont été mises à mal par une série de désaccords portant sur le commerce, les droits humains et l’origine du COVID-19. W. Yi, conseiller d’état et ministre chinois des Affaires étrangères, a déclaré dans une interview à l’agence de presse Xinhua que les dernières mesures prises par les Etats-Unis avaient pesé sur les relations entre les deux pays.

Appelant les Etats-Unis à « respecter le système social et le chemin de développement » choisi par la Chine, le diplomate a déclaré que si Washington « retenait la leçon », les conflits entre les deux pays pourraient se résoudre.

Des politiciens américains ont accusé la Chine d’avoir dissimulé l’épidémie de COVID-19 lorsqu’elle s’est déclaré, permettant au virus de se répandre plus loin plus rapidement. W. Yi a déclaré que la Chine avait fait tout son possible pour limiter la propagation de l’épidémie, « donnant l’alerte » au reste du monde.

Par ailleurs, le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé jeudi 31 décembre que Pékin avait «suivi de près» le passage des navires de guerre américains USS John S. McCain et USS Curtis Wilbur dans le détroit de Taïwan.

«Les navires de guerre américains ont à maintes reprises fait étalage de leurs prouesses dans le détroit de Taïwan, provoquant et attisant des troubles ainsi qu’envoyant de faux signaux destinés aux forces indépendantistes de Taïwan et compromettant gravement la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. Nous exprimons notre ferme opposition à cela», a déclaré le porte-parole de la diplomatie chinoise Wang Wenbin. Il a précisé que la Chine continuerait d’être en état d’alerte, «prête à répondre à toutes les menaces et provocations à tout moment pour sauvegarder résolument la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale».

«Nous exhortons la partie américaine à jouer un rôle constructif pour la paix et la stabilité régionales plutôt que de faire le contraire», a ajouté le diplomate. De son côté, l’US Navy a indiqué le même jour qu’il s’agissait d’«un transit de routine» conforme au droit international.

Plus tôt, les autorités chinoises ont critiqué le budget américain signé par Donald Trump pour des points qui concernent le Tibet, Taïwan, Hong Kong et la région du Xinjiang. Pour Pékin, «ce sont des ingérences flagrantes dans les affaires intérieures de la Chine».

Le 21 décembre, Pékin a envoyé son porte-avions Shandong dans le détroit de Taïwan. Le vaisseau a été escorté par six navires de guerre et huit avions. La manœuvre a eu lieu suite aux déplacements du destroyer USS Mustin qui avait traversé le détroit la veille.

Les États-Unis avaient suscité cet été la colère de la Chine en approuvant des ventes d’armes US à Taïwan qui doit se doter de missiles Patriot et moderniser ses chasseurs F-16. En réponse, Pékin a mis en place des systèmes de défense russes S-400, capables de détecter et de détruire des missiles jusqu’à 600 kilomètres.