Entre Rabat et Berlin, la tension persiste: Alors que le Maroc révèle ses griefs, l’Allemagne veut des « éclaircissements » 

L’Allemagne a réagi au rappel du Maroc de son ambassadrice pour consultations à travers une source au ministère allemand des Affaires étrangères qui a déploré une telle situation. Sous couvert d’anonymat, une source diplomatique a assuré à Reuters que l’Allemagne déplore qu’elle «n’ait pas été informée au préalable» de la décision marocaine, soulignant que les autorités allemandes «n’ont pas compris les accusations contenues dans le communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères». Et d’ajouter qu’elles «ont demandé des explications» à la partie marocaine.

«Nous sommes d’autant plus surpris par cette mesure que nous déployons des efforts constructifs avec la partie marocaine pour résoudre la crise.»

Le département de Nasser Bourita avait annoncé, jeudi 6 mai, le rappel de l’ambassadrice du royaume à Berlin, Zohour Alaoui, pour consultations. Cette décision motivée, côté marocain, par le fait que l’Allemagne ait multiplié les actions hostiles à l’égard du Royaume, notamment sur la question du Sahara occidental, est qualifiée depuis Berlin de surprenante.

Le Maroc a annoncé ce 6 mai le rappel de son ambassadrice à Berlin pour consultation, en dénonçant dans un communiqué officiel les «actes hostiles» de l’Allemagne, notamment sur le dossier du Sahara occidental, une décision qui a surpris Berlin. «La République fédérale d’Allemagne a multiplié les actes hostiles et les actions attentatoires à l’égard des intérêts supérieurs du royaume», affirme le communiqué publié par le ministère marocain des Affaires étrangères. Le texte dénonce notamment l’«activisme antagonique» de Berlin après la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur ce territoire disputé par les indépendantistes du Front Polisario.

De son côté, le ministère allemand des Affaires étrangères a assuré ne pas avoir été informé par avance de la décision marocaine et «ne pas comprendre les accusations» proférées par Rabat. «Nous sommes d’autant plus surpris par cette mesure que nous faisons des efforts constructifs avec la partie marocaine pour résoudre la crise», a signalé le ministère qui précise avoir «demandé une explication» aux autorités marocaines. Rabat avait décidé début mars de «suspendre tout contact» avec l’ambassade d’Allemagne au Maroc en raison de «malentendus profonds» avec Berlin sur différents dossiers, dont la question du Sahara occidental. A l’époque, Berlin avait tenté de clarifier les choses mais toutes les activités bilatérales sont restées au point mort depuis. Le communiqué publié jeudi par Rabat évoque aussi «l’acharnement continu [de l’Allemagne] à combattre le rôle régional du Maroc, notamment sur le dossier libyen». Le Maroc n’avait pas été invité à participer aux négociations sur l’avenir de la Libye menées à Berlin en janvier 2020. Le Maroc accuse enfin les autorités allemandes de «complicité à l’égard d’un ex-condamné pour des actes terroristes, notamment en lui divulguant des renseignements sensibles communiqués par les services de sécurité marocains». Le communiqué officiel ne cite pas de nom mais il s’agit vraisemblablement de Mohamed Hajib, un Germano-Marocain condamné en 2010 au Maroc à 10 ans de réclusion pour «terrorisme», sentence diminuée de moitié début 2012. De retour en Allemagne, ce quadragénaire publie régulièrement des attaques critiques sur son pays natal sur les réseaux sociaux.

Fin 2020, Berlin a débloqué une enveloppe de 1,3 milliard d’euros d’appui financier, dont 202,6 millions d’euros sous forme de dons, le reste sous forme de prêts bonifiés, en soutien aux réformes du système financier marocain et en aide d’urgence pour la lutte contre le Covid-19. L’Allemagne est un des premiers partenaires commerciaux du Maroc, avec 1,9 milliard d’euros d’exportations et 1,3 milliard d’euros d’importations en 2020, en baisse comparé à 2019 en raison de la pandémie de Covid-19, selon les chiffres officiels. Le rappel d’ambassadeur pour consultation est un signal de mécontentement diplomatique assez rare d’autant plus que dans ce cas, il n’a pas été précédé par la convocation d’usage de l’ambassadeur allemand au ministère marocain.